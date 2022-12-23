2 مليار درهم تصرفات العقارات في دبي

المصدر: دبي - البيان

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سجلت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي أمس 2 مليار درهم مع 548 مبايعة بقيمة 1.61 مليار درهم، منها 54 مبايعة للأراضي بقيمة 159.41 مليون درهم، و494 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.45 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 8 ملايين درهم في منطقة المركاض تليها مبايعة بقيمة 8 ملايين درهم في المركاض وتصدرت الحبيه الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات وسجلت 30 مبايعة بقيمة 75 مليون درهم .

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 183 مليون درهم بمنطقة الخليج التجاري كأهم المبايعات وتصدرت الثنيه الثالثة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل وسجلت 44 مبايعة بقيمة 121 مليون درهم .

وسجلت الرهونات 395.1 مليون درهم منها 11 رهونات أراضٍ بقيمة 61.13 مليون درهم و90 رهونات فلل وشقق بقيمة 333.97 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة القرهود بقيمة 130 مليون درهم وأخرى في منطقة المزهر الأولى بقيمة 58 مليون درهم.

وتم تسجيل 13 هبة بقيمة 34.54 مليون درهم .

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