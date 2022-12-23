1.3 مليار درهم سيولة الأسهم المحلية

المصدر: أبوظبي - وام

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استقطبت أسواق الأسهم المحلية سيولة جاوزت 1.3 مليار درهم أمس مع تركزها بشكل رئيس في أسهم المالية والبنوك والعقار. وتوزعت السيولة بواقع 1.06 مليار درهم في سوق أبوظبي، و242.5 مليون درهم في سوق دبي بعد التداول على 338.1 مليون سهم عبر تنفيذ أكثر من 14.6 ألف صفقة.

وأغلق مؤشر سوق أبوظبي «فادكس 15» عند مستوى 10306.51 نقاط، فيما بلغ مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» مستوى 10312.99 نقطة، ووصل مؤشر سوق دبي العام إلى مستوى 3323.1 نقطة. وارتفع في سوق أبوظبي سهم «أبوظبي الأول» 0.57 % و«ملتيبلاي» 0.41 % و«بيانات» 0.2 %، وتصدر «العالمية القابضة» النشاط بعد استقطابه سيولة بأكثر من 253 مليون درهم، وأغلق مستقراً دون تغيير يذكر. وفي سوق دبي، صعد «إعمار للتطوير» 1.16 % و«سوق دبي المالي» 0.65 % و«شعاع كابيتال» 0.73 % و«أرامكس» 0.56 %.

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