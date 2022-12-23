شراكة بين «الدار» و«نيغما» لتطوير الألعاب الإلكترونية

المصدر: أبوظبي - وام

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أبرمت «الدار» العقارية، وشركة «نيغما جالكسي»، المتخصصة في قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، شراكة متعددة السنوات، لتطوير قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية بدولة الإمارات.

وبموجب هذه الشراكة سوف تتمكن «نيغما جالكسي» من الوصول إلى محفظة أصول ومشاريع «الدار»، بما في ذلك المساحات المخصصة لاستضافة منافسات الألعاب الرياضية الإلكترونية، والمنشآت التدريبية للاعبين في ياس مول، ومشروع سعديات غروف، بعد اكتماله.

وستوفر «الدار» مجموعة واسعة من خيارات السكن للاعبي «نيغما جالكسي»، كما سيكون شعارها مطبوعاً على كل الملابس الرياضية المقدمة من «نيغما جالكسي».

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