40 مشروعاً لطلاب الشارقة في مبادرة «نجوم الأعمال»

المصدر: الشارقة - البيان

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افتتحت مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «رُوّاد»، التابعة لدائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، فعاليات النسخة الثامنة من مبادرة «نجوم الأعمال»، التي يتم تنظيمها بالشراكة مع مجلس الشارقة للتعليم، في منتزه كشيشة في ضاحية الرحمانية، بمشاركة 80 طالباً وطالبة يقدمون 40 مشروعاً، سيتم تنظيمها على مرحلتين وفقاً للفئات العمرية وبواقع 20 مشروعاً لكل مرحلة وذلك خلال الفترة من 21 حتى 30 ديسمبر الجاري.

وقال سلطان عبد الله بن هدّه السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، إن المبادرة شهدت نجاحاً ملموساً على مدار دوراتها السابقة وقدمت أفكاراً متميزة لمشاريع الطلاب من مراحل تعليمية مختلفة، ونتطلع هذا العام إلى مواصلة سلسلة النجاحات وتحقيق المزيد من المكتسبات التي تخدم الجهود التنموية وتعمل على تأسيس وتطوير كوادر شابة مواطنة مؤهلة وتتمتع بالمهارات اللازمة لتأسيس مشاريع تجارية واستثمارية مبتكرة وقادرة على المنافسة بالأسواق. وأضاف إن قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال يمثل ركيزة أساسية من ركائز النمو الاقتصادي ومحور عمل رئيسياً على الأجندة الاقتصادية لإمارة الشارقة ودولة الإمارات ككل.

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