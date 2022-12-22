مجلس إدارة سيدات أعمال عجمان يستعرض منجزات 2022

المصدر: عجمان - البيان

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عقد مجلس إدارة مجلس سيدات أعمال عجمان اجتماعه الرابع للعام 2022، برئاسة الدكتورة آمنة خليفة آل علي، رئيسة المجلس، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عجمان، للاطلاع على منجزات مشاريع ومبادرات المجلس للعام الجاري، ومناقشة واعتماد خطة عمل مجلس سيدات أعمال عجمان للعام 2023. حضر الاجتماع عائشة خلفان النعيمي نائب رئيسة المجلس، وعضوات مجلس الإدارة، وموظفات المجلس.

وأكدت الدكتورة آمنة خليفة أهمية مواكبة مبادرات ومشاريع المجلس، خلال 2023 لتوجهات عجمان ودولة الإمارات، وضرورة توجيه عضوات المجلس من صاحبات الأعمال، لتطوير مشاريعهن ومنتجاتهن والتفاعل الإيجابي مع المبادرات الوطنية، عبر رصد الفرص المتاحة واستغلالها، موضحة أن إطلاق الدورة الثالثة لحملة «أجمل شتاء في العالم» تحت شعار «موروثنا» من عجمان سيفتح آفاقاً جديدة، وفرصاً استثمارية واعدة لصاحبات الأعمال والمقبلات على تنفيذ مشاريع خاصة لا سيما أن عجمان تمتاز بقطاع سياحي نشط، يضم مجموعة واسعة من المواقع السياحية والمزايا والمقومات الرائدة.

وأشادت بالدعم المتواصل من القيادة الرشيدة لتنمية أعمال صاحبات الأعمال وتعزيز مساهمتهن في الناتج المحلي، كما أثنت على جهود غرفة عجمان وكل الجهات المحلية والاتحادية من شركاء المجلس توفير الدعم اللازم لنجاح مبادرات ومشاريع المجلس، وتوفير مناخ اقتصادي مشجع لصاحبات الأعمال والراغبات في بدء أنشطة تجارية جديدة.

وشهد الاجتماع استعراض جدول الأعمال، واعتماد محضر الاجتماع السابق، وعرضاً لمنجزات المجلس خلال 2022 من فعاليات ومشاركات داخلية وخارجية، حيث وقع المجلس خلال العام الجاري 5 مذكرات تعاون مع كل من جمعية أم المؤمنين النسائية، ونادي سيدات الشارقة، ومجلس المرأة العربية للمسؤولية الاجتماعية، ودائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان، والمؤسسة العقابية والإصلاحية بالقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، كما شملت مبادرات المجلس المنفذة للعام 2022 مبادرة إماراتي الجميلة، مبادرة ريوقي، عيادة الأعمال، المنصة الرياضية، مبادرة رفوف.

واطلع الحضور على أبرز الملتقيات، التي نظمها المجلس خلال العام 2022، ومنها ملتقى المجلس الخليجي الأول، ملتقى المرأة نبض الوطن، وملتقى المرأة الإماراتية، والملتقى الحواري في جامعة عجمان، كما نظم المجلس عدداً من المعارض، بهدف فتح قنوات تسويقية مبتكرة لعضواته، معرض كشته، بمشاركة 13 من أصحاب وصاحبات الأعمال، ومعرض المجلس الخليجي الأول، بمشاركة 53 من أصحاب وصاحبات المشاريع من الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين، وسلطنة عمان وجمهورية مصر العربية.

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