الإمارات تشارك باجتماع تنفيذي المنظمة العربية للطيران المدني

المصدر: أبوظبي - وام

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ترأس سيف السويدي مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، وفد الإمارات إلى اجتماع الدورة 66 للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للطيران المدني، الذي عقد في الرباط -المملكة المغربية خلال الفترة 20-21 من الشهر الجاري.

وأكد السويدي أهمية اجتماعات المجلس التنفيذي للمنظمة، والتي تعتبر الحجر الأساس لمناقشة القضايا المهمة التي تسهم في الارتقاء بالعمل العربي المشترك ودراسة التوصيات لرفعها للجمعية العمومية للمنظمة.

وتمت خلال الاجتماع مناقشة العديد من التقارير الفنية المهمة، والشؤون التنظيمية للمنظمة وخطة التعاون مع منظمة الطيران المدني الدولي، بالإضافة إلى اعتماد ميزانية المنظمة للعامي 2023- 2024.

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