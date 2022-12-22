خدمات رأس الخيمة تطلق مبادرة الفنادق الخضراء

المصدر: رأس الخيمة - أحمد أبوالفتوح

ت + ت - الحجم الطبيعي

أطلقت دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، بالتعاون مع هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، مبادرة الفنادق الخضراء 2022 بدورتها الخامسة، خلال الحفل الافتراضي لإطلاق المبادرة التي تستهدف تحقيق استدامة متكاملة بنسبة 100 % في جميع فنادق رأس الخيمة، والمساهمة في دعم القطاع السياحي، وتطوير السياحة التراثية والبيئية التي تشهد نمواً متزايداً في الإمارة.

وأوضح المهندس خالد فضل العلي مدير عام دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، أن «الفنادق الخضراء» تعد من المبادرات النوعية التوعوية تماشياً مع أهداف التنمية المستدامة 2030، وشارك في المبادرة مؤسسات الدائرة التنفيذية ممثلة في مؤسسة الصرف الصحي، وإدارة المخلفات والأشغال والزراعة التجميلية، بالتعاون مع هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، ضمن معايير جديدة تشمل جميع متطلبات الاستدامة البيئية والتي تهدف إلى جعل الفنادق أكثر استدامة وصديقة للبيئة وإلى الحفاظ على الموارد الطبيعية ودعماً لمساعي حكومة رأس الخيمة بشكل خاص والدولة بصفة عامة لمعالجة 75 % من إجمالي النفايات البلدية الصلبة بطرق المعالجة المختلفة.

وأشار إلى أن المبادرة تهدف إلى تحسين مستويات إعادة التدوير، وتوعية أفراد المجتمع بأهمية المبادرات المستدامة، والمساهمة في حماية البيئة الطبيعية كذلك خفض المخلفات العضوية المصدرة لمكب النفايات بنسبة 10 %، حيث يجب على الفنادق المشاركة في برنامج التقييم الأخضر لتحقيق أهداف الاستدامة البيئية المطلوبة.

وقال: تعد مبادرة الفنادق الخضراء هي أحد مشاريع مبادرة «إمارتي بيتي»، التي تهدف إلى جعل الفنادق أكثر استدامة وصديقة للبيئة، عبر فصل وإعادة تدوير المخلفات المنتجة في قطاع الضيافة من المصدر، وتتولى المؤسسة جمع المخلفات القابلة لإعادة التدوير من الفنادق التي تتوزع في مختلف أنحاء الإمارة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز