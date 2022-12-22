افتتاح «شاطئ الحيرة» أحدث واجهة بحرية في الشارقة

المصدر: الشارقة- البيان

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أعلنت هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق» عن افتتاح «شاطئ الحيرة» في منطقة الفشت بالشارقة، الذي يعد أطول شاطئ في مدينة الشارقة، ويمتد على طول 3.5 كيلو مترات، ويطل على الخليج العربي، مقدماً للزوار والسياح وجهة جديدة في قائمة أبرز خيارات السياحة البحرية في الشارقة، وأحدث فرصة للمستثمرين ورواد الأعمال في قطاع الترفيه والضيافة، للاستفادة من وجهات السياحة النوعية في الإمارة.

وسيوفر المشروع 18 وحدة تجارية، تتضمن مجموعة مختارة من المطاعم والمقاهي، ونادياً رياضياً للرجال والسيدات، ومنتزه تزلج للمحترفين ومجسمات فنية تابعة لـ«مركز مرايا للفنون» وعدداً من المرافق الخدمية العامة.

وأوضحت «شروق» أن 3 من الوحدات التجارية تتضمن مطعماً ومقهى ونادياً رياضياً، إلى جانب كل المرافق الخدمية، و3 وحدات تجارية أخرى قبل نهاية العام، ووحدتين في يناير 2023، على أن تفتتح الوحدات المتبقية قبل نهاية الربع الأول 2023.

جاء ذلك في مداخلة هاتفية لأحمد عبيد القصير، المدير التنفيذي بالإنابة لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق»، مع برنامج «الخط المباشر»، أوضح فيها أن مشروع شاطئ الحيرة يعد واحداً من أكثر المشاريع الحيوية، التي تنفذها «شروق» لخدمة المواطنين والمقيمين والسياح في مدينة الشارقة بتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ومتابعة وإشراف الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق».

وأكد القصير أن مشروع شاطئ الحيرة سيقدم تجربة جديدة ونوعية للزوار والسياح،ضمن مدينة الشارقة وسيشكل إحدى الواجهات البحرية المميزة في الإمارة والدولة، لما سيقدمه من خدمات ومرافق ضيافة وترفيه ومرافق خدمية ورياضية وفنية متنوعة.

شمل افتتاح المشروع في مرحلته الحالية المرافق الخدمية العامة المخصصة لمرتادي الشاطئ، ومسارات الجري والدراجات المشغلين مسبقاً ضمن المشروع، ومقهى «تيم هورتنز»، ومطعم «فيرجينيا أنجوس ستيك هاوس»، إلى جانب النادي الرياضي «قدرة فتنس جيم»، ومناطق ترفيهية مخصصة للأطفال، وغرف صلاة للرجال والنساء، إضافة إلى مساحة مفتوحة للاحتفالات الموسمية ومواقف للمركبات.

وينقسم المشروع، الذي استوحى تصميمه الخارجي من الحياة البحرية والأمواج إلى 3 أقسام، يحتوي كل منها على 6 وحدات، تضم مجموعة من المقاهي والمطاعم المختارة، لتناسب رغبات وأذواق الزوار والسياح. وتتيح «شروق» المجال أمام المستثمرين الراغبين في أن يكونوا جزءاً من المشروع بالتواصل مع الهيئة، من أجل تزويدهم بالمعلومات حول الوحدات المتاحة.

وفي إطار شراكة «شروق» مع المتزلج العالمي داكوتا شويتز، سيتضمن مشروع شاطئ الحيرة قريباً على منتزه التزلج «كوتا» للمحترفين في الشارقة، والذي سيحتوي على مسارات مختلفة لجميع مستويات رياضات التزلج، التي تشمل لوح التزلج، وحذاء التزلج، والسكوتر، والدراجات الهوائية «بي إم إكس»، ويشتمل على مسار مخصص للأطفال يحيط بمنتزه التزلج من الخارج، ويراعي أعلى معايير السلامة والأمان.

كما سيضم المشروع مجسمات فنية تابعة لـ«مركز مرايا للفنون»، يهدف من خلالها إلى تقديم برامج فنية مبتكرة للجمهور، حيث يتيح المركز من خلال هذه المساحات فرصة فريدة أمام الزوار، للاطلاع على مجموعة متنوعة من الأعمال الفنية المميزة لعدد من الفنانين والمصممين، والتي من المقرر أن يعلن عنها خلال الربع الأول 2023.

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