ملك مملكة إسواتيني: نتطلع لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية مع الإمارات

المصدر: وام

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أكد الملك مسواتي الثالث، ملك مملكة إسواتيني، المعروفة سابقاً باسم مملكة سوازيلاند، اهتمام بلاده بتعزيز العلاقات الاستراتيجية مع دولة الإمارات العربية المتحدة، وتوفير فرص التعاون الاقتصادي بما يعزز من نمو العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين إلى مستويات متقدمة.

وقال الملك مسواتي الثالث في حوار مع وكالة أنباء الإمارات "وام"، إن بلاده تستهدف جذب الاستثمارات من دولة الإمارات العربية المتحدة، مشيراً إلى أن مملكة إسواتيني تعتبر سوقاً مهماً للشركات الإماراتية للدخول إلى بوابة السوق الافريقية.

وأضاف أن مملكة إسواتيني تتطلع إلى تعزيز فرص التبادل والتعاون التجاري والاقتصادي مع دولة الإمارات والتركيز على المجالات المهمة كالتصنيع وغيرها من القطاعات الاستراتيجية الأخرى.

ولفت الملك مسواتي الثالث إلى أن مشاركة بلاده في الحدث الدولي إكسبو دبي 2020، شكل فرصة مهمة لتعريف العالم بمملكة إسواتيني وما توفره من فرص استثمارية بما يضمن الوصول إلى أسواق عدة في مختلف أنحاء العالم، مشيراً إلى أن تأسيس شراكات واتفاقيات بين إسواتيني وشركات أجنبية سيكون أكثر فاعلية في الفترة القادمة.

وأشار إلى التوقيع مؤخراً على مذكرة تفاهم مع شركة "إي أم آي جيت" القابضة الإماراتية بهدف تسليط الضوء على فرص الاستثمار والتجارة في إسواتيني، فيما من المتوقع ان يكون هناك المزيد من الاتفاقيات والشركات مع العديد من الشركات الإماراتية الأخرى وأيضا من باقي دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى.

وأكد جلالته أن بلاده ترحب بالمستثمرين الإماراتيين في مختلف القطاعات الاستثمارية بإسواتيني، مؤكداً حرص المملكة على عقد شراكات فاعلة وبناءة مع مختلف القطاعات بدولة الإمارات العربية المتحدة، لا سيما أن لدى إسواتيني البني التحتية المتطورة والكوادر البشرية المحترفة التي تمكنها من تعزيز مناخ الاستثمار في كافة المجالات.

وذكر أن مملكة إسواتيني لديها العديد من القطاعات الحيوية والمتنوعة، بالإضافة إلى القوي عاملة عالية الإنتاجية والبنى التحتية النابضة بالحياة، مؤكداً على أهمية البحث عن الفرص المناسبة لتعزيز مستقبل الاستثمار في مملكة إسواتيني والاطلاع على كافة الفرص المتاحة في مختلف القطاعات الواعدة.

وإسواتيني، هي مملكة إفريقية داخلية تحيط بها جنوب أفريقيا من الشمال والجنوب والغرب، وموزمبيق من الشرق، مساحتها 17363 كيلومتراً، وعاصمتها مبابان.

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