غرفة تجارة دبي تطلق مجموعة عمل الفعاليات لدعم مكانة الإمارة كوجهة للفعاليات العالمية

المصدر: البيان

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كشفت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، عن إطلاق مجموعة عمل الفعاليات، التي تستهدف توحيد صوت شركات الفعاليات العاملة في دبي، وتعزيز الحوار بين مكونات قطاع الفعاليات، والمشاركة في مناقشة السياسات والتشريعات ذات الصلة بالقطاع، الذي يعتبر أحد أبرز ركائز اقتصاد دبي، بالإضافة إلى ترسيخ مكانة الإمارة كوجهة عالمية للفعاليات المتنوعة.

ويتماشى إطلاق المجموعة الجديدة مع خطط الغرفة لتوسيع عدد مجموعات الأعمال التي تمثل القطاعات والأنشطة الاقتصادية المتنوعة في الإمارة؛ حيث تستهدف الغرفة رفع عدد القطاعات الممثلة بمجموعات الأعمال إلى 100 قطاع ونشاط اقتصادي بحلول مارس 2023، بما يعزز تنافسية اقتصاد الإمارة ويخدم مسيرة التنمية المستدامة في دبي.

وبهذه المناسبة قالت مها القرقاوي، مدير تنفيذي دعم مصالح قطاع الأعمال في غرف دبي: "يسعدنا إطلاق مجموعة عمل جديدة تختص بقطاع الفعاليات، مما يؤكد من جديد على أهمية هذا القطاع بالنسبة لاقتصاد دبي. وقد ساهم إكسبو 2020 دبي والعديد من الأحداث العالمية الأخرى التي استضافتها الإمارة في ترسيخ مكانتها كوجهة فعاليات عالمية، تتميز بموقعها الاستراتيجي المتميز وقطاعها السياحي الجاذب، وبنيتها التحتية العالمية المتطورة، مما يوفر للشركات وصولاً عالمياً سهلاً وسلساً إلى الشركاء المتنوعين في الأسواق العالمية، ويجعل من الإمارة وجهةً أساسية لجميع الفعاليات والمناسبات والأحداث العالمية."

وأضافت القرقاوي: "ستلعب المجموعة الجديدة دوراً هاماً في دعم قطاع الفعاليات الإماراتي، مما يوفر للشركات فرصاً متزايدة للنمو والتطور والازدهار بشكلٍ يدعم أجندة دبي الاقتصادية. وينسجم هذا الأمر مع جهودنا الرامية لزيادة عدد مجموعات الأعمال انطلاقاً من دورها الحاسم في تحفيز عجلة النمو الاقتصادي لدبي؛ حيث نعتبر مجموعات الأعمال شريكاً استراتيجياً ومكوناً أساسياً من مكونات مجتمع وبيئة الأعمال، ودورها حيوي وأساسي في دعم الحركة التجارية والاستثمارية في الإمارة".

وتهدف المجموعة الجديدة إلى دعم نمو وتطور شركات الفعاليات التي تتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً لها، وترسيخ سمعة أعضاء المجموعة وقدرتهم التنافسية، وتوطيد مكانة الدولة كمركز فعاليات رائد عالمياً.

من جانبه قال بول بيرجر، الرئيس التنفيذي لمجموعة "أرينا لخدمات الفعاليات Arena Event Services Group"، وأحد الأعضاء المؤسسين لمجموعة عمل الفعاليات: "يعد تمثيل قطاع الفعاليات كمجموعة عمل تحت مظلة غرفة تجارة دبي خطوة ممتازة لتوفير منتدى يعزز سبل الحوار بين الهيئات والدوائر الحكومية وأعضاء المجموعة حول مسائل السياسات والتشريعات المهمة لهذا القطاع وللتجارة والاستثمار محلياً ودولياً".

وبدوره قال خالد الحمادي، النائب الأول للرئيس التنفيذي لـ "دي إكس بي لايف"، ذراع تقديم خدمات تنظيم وإدارة الفعاليات المتكاملة في مركز دبي التجاري العالمي، وأحد الأعضاء المؤسسين لمجموعة العمل الجديدة: "تلعب المجموعة الجديدة دوراً جوهرياً في تزويد الأعضاء بمنصة مثالية لتبادل المعلومات والخبرات، إلى جانب تعزيز التواصل والتفاعل مع الجهات والأطراف المعنية في القطاعين العام والخاص حول مسائل السياسات والتشريعات المتعلقة بفرص تطوير الشركات التجارية والتواصل مع منظمي الفعاليات الدوليين".

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