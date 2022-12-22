«الاتحادية للضرائب»: 31 ديسمبر آخر موعد لتسهيلات إعادة تحديد الغرامات الإدارية

المصدر: البيان

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جددت الهيئة الاتحادية للضرائب دعوتها للمُسجَّلين للضريبة للإسراع للاستفادة من تسهيلات آلية إعادة تحديد الغرامات الإدارية لتساوي 30% من إجمالي الغرامات غير المُسدَّدة قبل الثامن والعشرين من شهر يونيو 2021.

ونبَّهت إلى أن الاستفادة من هذه التسهيلات مُحدَّدة بسقفٍ زمني، وأن المُسجَّل للضريبة المؤهل للاستفادة منها؛ عليه القيام بكامل الإجراءات المتعلقة بها عبر منصة إمارات تاكس بحدٍ أقصى بتاريخ 31 ديسمبر 2022، ليتمكن من الاستفادة من هذه التسهيلات.

وأوضحت الهيئة في بيان صحفي اليوم أنه في حال عدم استيفاء الشروط بحد أقصى في 31 ديسمبر الحالي فلن يتمكن المُسجَّل الذي فُرضت عليه غرامات إدارية قبل الثامن والعشرين من شهر يونيو 2021 من التَمتُّع بميزة إعادة التحديد، وسيكون مطالباً بسداد كامل الغرامات المستحقة عليه بدلاً من سداد 30% منها فقط خلال المُهلة المُحددة بموجب قرار مجلس الوزراء بشأن إعادة تحديد الغرامات الإدارية التي تُفرض على مُخالفة القوانين الضريبية في الدولة.

وحدد القرار ثلاثة شروط يجب استيفاؤها للاستفادة من إعادة تحديد الغرامات الإدارية؛ الأول أن تكون الغرامة الإدارية قد فُرضت بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (40) لسنة 2017 وقبل 28 يونيو 2021 ولم يتم سدادها بالكامل، والثاني أن يكون المُسجَّل قد سدد كامل الضريبة المستحقة الدفع عليه بحدٍ أقصى في 31 ديسمبر 2022، أي أن لا تكون عليه أية مستحقات ضريبية بنهاية عام 2022، فيما يتمثَّل الشرط الثالث في سداد 30% من إجمالي الغرامات الإدارية المستحقة الدفع غير المسددة حتى 28 يونيو 2021 وذلك بحدٍ أقصى في 31 ديسمبر 2022.

ويمكن للمُسَجَّل تسجيل الدخول الى حسابه الخاص في منصة إمارات تاكس والانتقال الى القسم المخصص للإعفاءات لمتابعة عملية الدفع. عند الانتقال إلى شاشة المدفوعات في منصة إمارات تاكس، يمكن للمُسَجَّل اختيار الغرامات الإدارية غير المدفوعة قبل تاريخ 28 يونيو 2021.

ويجوز للمسجلين إما دفع 30٪ لكل بند من بنود الغرامات الإدارية أو تحديد هذه البنود (إما كاملة أو جزئية) التي تعادل 30٪ من هذه الغرامات الإدارية غير المدفوعة.

وعند استيفاء المُسَجَّل للشروط المطلوبة، تتم إعادة تحديد الغرامات الإدارية لتساوي 30% من إجمالي الغرامات غير المدفوعة، وستظهر على حساب المسجل في منصة "إمارات تاكس" بعد تاريخ 31 ديسمبر الحالي.

وأشارت الهيئة الاتحادية للضرائب إلى أن قرار مجلس الوزراء يهدف إلى دعم ومساندة المسجلين بالنظام الضريبي للوفاء بالتزاماتهم الضريبية، حيث وفَّر فرصة كبيرة لمساعدة الأعمال لإعادة تحديد الغرامات الإدارية وشطب 70% من إجمالي الغرامات غير المدفوعة حتى 28 يونيو 2021 وفقاً للشروط التي حددها القرار.

وأوضحت أنه لضمان التطبيق السلس والدقيق للاستفادة من إعادة تحديد الغرامات الإدارية؛ يمكن للمعنيين الاطلاع على التوضيح العام الصادر حول القرار عبر الموقع الإلكتروني للهيئة الاتحادية للضرائب الذي يتضمن شرحاً مفصلاً مدعوماً بالأمثلة التطبيقية لآلية إعادة تحديد الغرامات الإدارية التي تم فرضها قبل 28 يونيو 2021.

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