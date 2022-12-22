القطاع الخاص في دبي متفائل بقوة أداء الأعمال في 2023

المصدر: دبي ـ البيان

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أكد القطاع الخاص في دبي، تفاؤله القوي ببيئة الأعمال في عام 2023، حيث عبرت الغالبية العظمى من شركات دبي عن تفاؤلها بظروف العمل والمبيعات بحسب استبيان أجرته غرف دبي، بعنوان التوقعات والعوائق والحوافز. وأظهر الاستبيان تحسن توقّعات القطاع الخاص بشأن ثقة وظروف عمل الشركات والأعمال، وهو ما ينعكس إيجاباً على الاستثمار الخاص في دبي. كما تتطلع الشركات إلى زيادة تبنّي الحلول الرقمية في جميع القطاعات بما في ذلك قطاع الإعلانات

(40 %) والمدفوعات الرقمية (35 %) والتجارة الإلكترونية (25 %) والتسويق الرقمي (31 %).

وخلال اجتماع نظمته الغرف مع ممثلي مجموعات ومجالس الأعمال المنضوية تحت مظلتها، تم تقديم لمحة عامة عن الأولويات الاستراتيجية لغرف دبي، والآفاق الاقتصادية للإمارة، بالإضافة إلى استعراض آخر المستجدات حول المبادرات الحالية والقادمة، بهدف تعزيز أطر التعاون وترسيخ شراكة القطاعين العام والخاص من أجل تعزيز بيئة الأعمال في الإمارة.

وتتطلع غرف دبي إلى زيادة عدد القطاعات والأنشطة الاقتصادية التي تمثّلها مجموعات الأعمال من 30 إلى 100 بحلول مارس 2023 لدعم التوجهات وتعزيز دور القطاع الخاص في تحقيق النمو الاقتصادي.

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