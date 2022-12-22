68.6 ملياراً قيمة 224 صفقة كبرى في أسواق الأسهم 2022

المصدر: أبوظبي - وام

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شهدت أسواق الأسهم المحلية تنفيذ 224 صفقة كبيرة على أسهم الشركات المدرجة بقيمة 68.6 مليار درهم، وذلك منذ بداية العام الجاري.

وجرى تنفيذ الصفقات الكبيرة على 16.4 مليار سهم منذ بداية يناير الماضي حتى ديسمبر الجاري.

واستحوذ سوق أبوظبي للأوراق المالية على نصيب الأسد من الصفقات الكبيرة المنفذة خلال العام الجاري بواقع 207 صفقات بقيمة 68.15 مليار درهم بعد تنفيذها على 16.1 مليار سهم، فيما شهد سوق دبي تنفيذ 17 صفقة كبيرة على 304.38 ملايين سهم بقيمة 495.69 مليون درهم.

وكانت قيمة أكبر صفقة تم تنفيذها في سوق أبوظبي على سهم «ألفا ظبي القابضة» بقيمة 26.5 ملياراً على مليار سهم من خلال 11 صفقة، فيما جاءت في المرتبة الثانية صفقة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة» المنفذة بقيمة 11.74 مليار درهم لعدد 9.63 مليارات سهم من خلال 102 صفقة.

وفي المرتبة الثالثة جاءت صفقة «إيبيكس للاستثمار» بقيمة 10.12 مليارات لعدد 1.83 مليار سهم من خلال 19 صفقة، كما جاءت «إيبيكس للاستثمار» رابعة بعد تنفيذ صفقات كبيرة أخرى في سبتمبر بقيمة 5.74 مليارات لعدد 1.22 مليار سهم من خلال 14 صفقة.

وحلّت «ألفا ظبي القابضة» خامسة بعد أن شهدت تنفيذ صفقتين في سبتمبر بقيمة 3.65 مليارات لعدد 139.12 مليون سهم، فيما جاءت «مجموعة ملتيبلاي» سادسة بعد تنفيذ 6 صفقات في ديسمبر الجاري بقيمة 2.78 مليار على 560 مليون سهم.

وجاءت «كيو القابضة» سابعة بعد تنفيذ 6 صفقات بقيمة 2.1 مليار على 505.8 ملايين سهم، وثامناً «أي آند - اتصالات سابقاً» بعد تنفيذ 7 صفقات في نوفمبر بقيمة 1.5 مليار على 59.8 مليون سهم، وتاسعة «إنفيكتوس للاستثمار» بعد تنفيذ 3 صفقات بقيمة مليار درهم على 250 مليون سهم. وحلّت «الصير مارين» في المركز العاشر بعد تنفيذ صفقة واحدة بقيمة 475 مليون درهم لعدد 50 مليون سهم.

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