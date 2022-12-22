مركز دبي المالي العالمي يمنح «سكون سينديكيت 2880» ترخيصاً لمزاولة الأعمال

المصدر: دبي- البيان

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أعلن مركز دبي المالي العالمي منح شركة «سكون سينديكيت 2880» ترخيصاً لمزاولة أعمالها، وتعزيز فرص نموها في السوق، وستكون «سكون» أول منصة تعمل وفقاً لنموذج syndicate-in-a-box (SIAB) خارج لندن، بدعم من منصة «مجموعة لويدز» في مركز دبي المالي العالمي.

وستسهم هذه المنصة في تشجيع الشركات وحاضنات الأعمال، التي تعمل على توفير المشاريع والمواهب الجديدة والمبتكرة، وتمكينها من الانضمام إلى منصة «مجموعة لويدز».

وفي إطار تطور هذا البرنامج ستستهل «سكون» أعمالها تحت مظلة منصة مركز دبي المالي العالمي، وستشرع بمزاولة نشاطات الاكتتاب بصورة حصرية نيابة عن المنصة الرئيسية.

حيث ستعزز هذه الميزة مكانة «سكون»، وبالتالي ستشكل هذه المساعي النشطة تقديم دعم حقيقي لخطط «لويدز دبي» لزيادة التوزيع للمناطق الجغرافية المعنية في المنطقة، من خلال ما توفره تغطيات إعادة التأمين من الاكتتاب الفوري للأخطار.

وقال جان لويس لوران جوزي، الرئيس التنفيذي لشركة «سكون»: سعداء ببدء مزاولة عملياتنا من خلال منصة «مجموعة لويدز» في مركز دبي المالي العالمي.

ومن خلال القدرة الحصرية على الاكتتاب في المنصة سنتمكن من تنويع المخاطر في ميزانيتنا العامة، بما يسهم في تعزيز مكانتنا في المنطقة.

وقال كريستوفر ويلدي، نائب الرئيس التنفيذي- رئيس الفروع التجارية للتأمين في شركة «سكون»: يسعدني أنه تم تكوين فريق عمل متكامل على قدر عالٍ من المهنية والكفاءة، بما يعكس توجهنا والتزامنا وسعينا إلى توفير خدمة عالية الأداء، عبر الاستفادة من منصة «لويدز».

وقال سلمان جعفري، الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال في مركز دبي المالي العالمي:

نؤكد حرصنا بشكل خاص على تعزيز عامل الابتكار ضمن هذا القطاع على غرار نموذج «syndicate-in-a-box»، والذي نعتقد أنه سيسهم في تعزيز استقطاب المزيد من الخبرات العالمية، وبالتالي إضافة المزيد من الزخم لخدمة مستقبل القطاع.

حلول التأمين

تأسست عُمان للتأمين («سكون» حالياً) في عام 1975، وتقدم مجموعة ضخمة من حلول التأمين لأكثر من 800.000 فرد ومؤسسة تجارية في مجالات الرعاية الصحية والسيارات والحياة والتأمين العام، وتمارس «سكون» عملياتها في جميع أنحاء الإمارات، إضافة إلى سلطنة عُمان.

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