«إكسبو الشارقة» يستضيف معرض الورق العالمي فبراير المقبل

المصدر: (الشارقة - البيان)

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يستضيف مركز معارض إكسبو الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة، النسخة الثامنة من معرض الورق العالمي «بيبر ون شو» paper One show الذي تنظمه شركة «الفرات» للمعارض والمؤتمرات، خلال الفترة من 21 إلى 23 فبراير 2023، بمشاركة 120 شركة، جاءت من 24 دولة، وهو ما يتيح للزوّار اكتشاف أحدث اتجاهات السوق، والتواصل مع كبريات الشركات الرائدة.

وصرح المهندس طارق الفقاس الرئيس التنفيذي لشركة «الفرات» للمعارض والمؤتمرات أن الفعاليات والمؤتمرات التي تنعقد على هامش المعرض سوف تسهم في نهضة وتنمية وتطور هذه الصناعة الحيوية والمهمة بشكل متسارع في منطقتي الخليج والشرق الأوسط التي تشهد بالفعل تطوراً كبيراً وملحوظاً، بينما تتباطأ في معظم الدول الأوروبية بسبب تداعيات الحرب الروسية - الأوكرانية التي نتج عنها انقطاع إمداد الغاز عن بعض المصانع العالمية.

وتشهد الفعاليات عدداً من اجتماعات ولقاءات رجال الأعمال من أصحاب مصانع وتجار مادة اللب التي تعتبر المادة الأساسية في هذه الصناعة مع نخبة من كبار مصنعي الورق في المنطقة.

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