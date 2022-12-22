منصة تمويل «دي بي ورلد» تستقطب طلبات ائتمان تتجاوز 600 مليون دولار

المصدر: دبي - سيد صالح

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أعلنت مجموعة «دي بي ورلد» أن منصة التمويل التجاري التابعة لها، والتي تحمل اسم «دي بي ورلد تريد فاينانس»، وفرت أكثر من 600 مليون دولار من طلبات الحد الائتماني، من خلال توفير قنوات الاتصال بين الشركات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات المالية.

وقال سينان أوزكان، المدير التنفيذي الأول لدى «دي بي ورلد للخدمات المالية»، في تصريحات نشرت على الموقع الشبكي التابع للمجموعة، فإن تأسيس هذه المنصة جاء في إطار جهود المجموعة، والتي ترمي إلى سد الفجوة العالمية الراهنة في التمويل التجاري، خصوصاً التمويل المتاح لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، إذ تقدر القيمة الإجمالية لهذه الفجوة بنحو 1.7 تريليون دولار سنوياً.

وذكر أوزكان أن المنصة تهدف إلى تزويد الشركات والمشروعات المنتمية إلى هذا القطاع بمسار سريع ومبسط لتأمين رأس المال الذي يحتاجونه لخوض التعاملات التجارية في الأسواق العالمية. وأفاد أوزكان أن المنصة منذ تأسيسها في يوليو 2021 تسلمت طلبت ائتمان لتمويل التجارة تتجاوز القيمة الإجمالية لحدودها الائتمانية 600 مليون دولار من مشروعات صغيرة ومتوسطة.

وأوضح أوزكان أن عدد العملاء العالميين المسجلين لدى المنصة يتجاوز في الوقت الراهن 56000 عميل ينتمون إلى أكثر من 50 بلداً من كل أنحاء العالم.

وكان أحدث عميل هو شركة «انديا فاكتورينغ أند فاينينس سوليوشنز بي في تي. ليمتد»، وهي مزود مستقل رائد لمنتجات التمويل التجاري المتخصصة في الهند، حيث باتت الشركة الآن قادرة على استخدام منصة «دي بي ورلد تريد فاينانس» في إقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة الهندية بثقة.

واشار أوزكان إلى أن المنصة ساعدت حتى الآن 20 مؤسسة مالية تغطي خدماتها التمويلية 80 بلداً. وأضاف إن مدة تسجيل أي عميل جديد في المنصة لا تتجاوز خمس دقائق.

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