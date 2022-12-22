اتحاد المصارف يبحث أولويات 2023

المصدر: (دبي - البيان)

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عقد اتحاد مصارف الإمارات، الممثل والصوت الموحد للمصارف الإماراتية، اجتماعه السنوي لرؤساء اللجان الفنية والاستشارية للاتحاد، مؤخراً.

حيث تمت مراجعة مبادرات وإنجازات العام 2022، وتحديد الأولويات والأهداف الاستراتيجية لعام 2023.

وكرم اتحاد مصارف الإمارات، خلال الاجتماع، رؤساء اللجان الفنية الـ25 واللجان الاستشارية الـ3، تقديراً لدورهم في تطوير العمل، والمحافظة على المكانة المتميزة للقطاع المصرفي في الدولة.

وقال معالي عبد العزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات: «يواصل القطاع المصرفي في الإمارات، في ظل الإشراف المباشر لمصرف الإمارات المركزي، ترسيخ ريادته الإقليمية والعالمية، الأمر الذي يضع على كاهلنا مسؤولية كبيرة للمحافظة على هذا المركز، والانطلاق من الأرضية المتينة، التي تشكلها هذه الإنجازات، وتقوم اللجان الفنية والاستشارية بدور أساسي في تطوير العمل المصرفي، حيث تضم أبرز الخبراء في المصارف والمؤسسات الأعضاء في الاتحاد».

وقال جمال صالح، المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات: «نستشرف العام الجديد وكلنا ثقة بقدرة القطاع المصرفي على مواصلة الإنجازات، ونؤكد حرص اتحاد مصارف الإمارات على ترسيخ بيئة مصرفية آمنة وسلسة».

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