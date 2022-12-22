«عزيزي» تكمل رقمنة عمليات إدارة مرافقها

المصدر: (دبي - البيان)

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أعلنت شركة عزيزي إحراز تطور سريع في رحلة تحولها الرقمي. وتمكنت الشركة من إكمال رقمنة عمليات إدارة مرافقها، وذلك بعد أن تم دمجها بشكل كامل مع إدارة علاقات العملاء، وأصبحت أوامر العمل مؤتمتة بالكامل

. وأدى ذلك إلى الارتقاء بمستوى الكفاءة بشكل كبير، مع خفض الوقت اللازم للانتهاء من الحالات، بدءاً من فتح الطلب وحتى إغلاقه بنسبة تزيد على 50%. وأصبحت عمليات التأجير للمطور مؤتمتة بالكامل، ما يمنح العملاء فرصة أفضل لرؤية الوحدات، مع ضمان درجة أعلى من الشفافية، ويتحقق كل ذلك مع التخلص التام من الأخطاء البشرية المحتملة.

وبفضل توفير شبكة الإنترنت عالية السرعة والبيانات غير المحدودة، زادت كفاءة العمل بشكل كبير، مع خفض متوسط وقت الاستجابة في معظم الإدارات إلى النصف، بما في ذلك فرق إدارة علاقات العملاء. ويتم الآن الرد على طلبات العمل الناتجة عن عمليات التفتيش، بشكل أسرع بنسبة 60% عن طريق الاستفادة من أداة تم توظيفها مؤخراً.

وقال فرهاد عزيزي، الرئيس التنفيذي لشركة عزيزي للتطوير العقاري: نسجّل خطوات واسعة في خريطة الطريق الرقمية التي نتبعها، ونتطلع إلى الكشف عن المزيد من قصص النجاح في هذا الشأن في الوقت المناسب.

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