«إينوك» تفتتح محطة خدمة بمدينة دبي الصناعية

المصدر: (دبي- البيان)

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أعلنت مجموعة «إينوك» افتتاح محطة خدمة جديدة في مدينة دبي الصناعية، ليصل بذلك إجمالي عدد محطات خدمة «إينوك» إلى 177 محطة في كل أنحاء الدولة.

وتسهم المحطة من موقعها ضمن مدينة دبي الصناعية في تلبية متطلبات التزود بالوقود لمختلف الشركات العاملة في المدينة والمناطق المجاورة، مثل دبي الجنوب ومدينة دبي اللوجستية، ومجمع الصناعات الوطنية.

وقال سيف الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك: من شأن إطلاق محطتنا الأحدث أن يدعم تلبية احتياجات التزوّد بالوقود في المنظومة المتطورة، التي أنشأتها دبي الصناعية، بما يجعلنا سعداء وفخورين بالمساهمة في مسيرة النمو الاقتصادي للإمارة.

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