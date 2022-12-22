غرف الإمارات تطّلع على الفرص الاستثمارية بمنطقة عسير

المصدر: (دبي - البيان)

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بحث وفد غرف الإمارات برئاسة عبدالله محمد المزروعي رئيس اتحاد غرف الإمارات رئيس غرفة تجارة أبوظبي بمقر هيئة تطوير منطقة عسير علاقات التعاون مع غرفة تجارة وصناعة أبها برئاسة حسن بن معجب الحويزي، وبحضور د. عمرو العمري نائب رئيس هيئة تطوير منطقة عسير، وأعضاء المجلس والأمين العام لغرفة أبها.

وأكد عبدالله المزروعي حرص قطاع الأعمال الإماراتي على التعرف عن قرب إلى الفرص الاستثمارية المتاحة في ظل استراتيجية تطوير منطقة عسير والمشاريع المستقبلية التي سيتم إطلاقها خلال الفترة المقبلة، مقدماً شكره وتقديره لرئيس وأعضاء غرفة أبها على اهتمامهم لإنجاح زيارة عمل وفد غرف الإمارات.

وأكد حسن الحويزي عمق العلاقات السعودية الإماراتية، مشيرا إلى أن اللقاء كان فرصة لتبادل الخبرات والارتقاء بمستوى قطاع الأعمال بمنطقة عسير، فضلاً إلى التعاون مع الغرف التجارية الإماراتية من خلال تبادل الأفكار والخبرات الخاصة بالتنمية الاستثمارية في إطار استراتيجية تطوير منطقة عسير.‬‬

وأوضح أن مثل هذه اللقاءات تشجع كافة القطاعات على التنمية الاقتصادية المتكاملة لما لها من مردود إيجابي وأثر كبير على قطاع الأعمال وهذا تحقيقاً لما نتطلع إليه جميعاً في ظل رؤية المملكة 2030.

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