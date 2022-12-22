«إير بي إن بي» يطلق منصةللعيش بدبي والعمل عن بُعد

المصدر: دبي- البيان

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أعلن موقع اير بي ان بي Airbnb إطلاق منصة العمل عن بعد في دبي، بالتعاون مع دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، بهدف توفير معلومات شاملة ومتكاملة للراغبين بالعمل عن بعد، وتوفر المنصة المساعدة اللازمة للراغبين بالإقامة والعمل في دبي، من خلال تزويدهم بالأفكار حول العروض المحلية للإقامة لفترات طويلة.

بالإضافة إلى معلومات عن شروط دخول الإمارة، وسياسات التأشيرات الخاصة بالدولة.

وأطلقت Airbnb في وقت مبكر من هذا العام مبادرة مخصصة لتسهيل العيش، والعمل في جميع أنحاء العالم، من خلال تحديد الوجهات الأكثر ملاءمة للعمل عن بعد، واختيرت دبي كونها واحدة من أفضل 20 وجهة على مستوى العالم، إلى جانب جزر الكناري وتايلاند ودول الكاريبي، والعديد من الوجهات الأخرى.

ويشهد برنامج «العيش والعمل في أي مكان» Live and Work Anywhere تعاون Airbnb مع دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، لتقديم المعلومات اللازمة حول الإمارة لجميع الراغبين بالعمل عن بعد في المدينة، ممن يبحثون عن الإرشادات والوجهات المناسبة للإقامة لفترات طويلة.

وقالت فيلما كوركوران، مدير الشرق الأوسط وأفريقيا في Airbnb: تُعد دبي وجهة رائدة عالمياً في تسهيل العمل عن بعد، ونرغب بالعمل معاً لتوفير الخدمات الحديثة المرنة للراغبين بالعمل والسفر، في ظل تنامي هذا التوجه، فضلاً عن مساعدة الإمارة على الاستفادة من العوائد الاقتصادية لهذا النوع الجديد من السياحة.

وبحسب Airbnb فإن الناس صاروا أكثر مرونة في ما يتعلق بأماكن عملهم وإقامتهم، حيث تبين أن واحداً من أصل 5 مسافرين حول العالم استفادوا من خدمات Airbnb للعمل عن بعد، خلال سفرهم في 2021، واستمر هذا التوجه في الربع الأول 2022، بالغاً أعلى مستوياته بما يزيد على ضعفي ما كان عليه في الربع الأول 2019.

ارتفاع معدلات البحث

وارتفعت معدلات البحث عن السفر الدولي الفردي في الإمارات للإقامات طويلة الأمد، بما يزيد على 280 % خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2019، كما صُنفت دبي من بين أفضل ثلاث مدن للعيش في مؤشر الموظفين والمديرين العاملين عن بُعد، الصادر عن شركة سفلز للعام 2022.

وجهة مفضلة

وقال عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري: أسهم موقع الإمارة وبيئتها الداعمة للأعمال، بإضافة إلى الإجراءات المبسطة لاستصدار التأشيرات، في تعزيز مكانة دبي، لتصبح وجهة مفضلة للراغبين بالعمل عن بعد حول العالم.

وذلك في إطار حرص المدينة والتزامها بالمساهمة في نمو الأعمال، واستقطاب الكوادر الموهوبة وتلبية احتياجاتهم، ويسرنا التعاون مع «اير ابي ان بي» لاستقطاب المزيد من الأشخاص، خصوصاً أن دبي تعتبر مدينة متعددة الثقافات، وتحتضن مقيمين ينتمون لأكثر من 200 جنسية، وتُقدم لهم فرص عمل استثنائية، وأنماط حياة مميزة، مع ما تقدمه من تجارب تسوق فريدة.

وتذوق أنواع متعددة من المأكولات المحلية، وكذلك العالمية لمطاعم حائزة نجوم ميشلان، إلى جانب الاستمتاع بالشواطئ الرملية والحدائق الترفيهية الرائعة، كما أنها تستضيف الكثير من الفعاليات، التي تثري المشهد الثقافي، الذي تتميز به الإمارة.

دليل

ونشرت Airbnb في الآونة الأخيرة دليلاً يتضمن توصيات حول كيفية استفادة المجتمعات اقتصادياً من ارتفاع معدلات الأشخاص الراغبين بالعمل عن بُعد.

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