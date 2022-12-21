ماركت الواجهة البحرية يحصد جائزة أفضل مشروع تجزئة مجتمعي

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشف ماركت الواجهة البحرية، سوق دبي للمأكولات الطازجة، عن حصوله على جائزة أفضل مشروع تجزئة مجتمعي للعام خلال حفل توزيع جوائز الشرق الأوسط للمشاريع الكبرى - The Big Project Middle East Awards، الذي أقيم في فندق الريتز كارلتون في جميرا بيتش ريزيدنس الأسبوع الماضي.

ويمثل ماركت الواجهة البحرية تحديثاً كلياً لسوق ديرة للأسماك الشهير في دبي، والذي تم افتتاحه في خمسينيات القرن الماضي، ويبرز من خلاله تاريخ الإمارة وثقافتها العريقة، ما يجعله وجهة مميزة لعشاق الطعام. وسرعان ما عزز السوق مكانته في قلب مجتمع ديرة المفعم بالحيوية، من خلال الجمع بين العناصر التقليدية للسوق العربي، وأحدث المرافق العصرية ضمن وجهة شاملة.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال جافين ديفيدز، رئيس التحرير والمحتوى لجوائز المشاريع الكبرى في الشرق الأوسط: «يشكل ماركت الواجهة البحرية نقلة نوعية في مسيرة تطور منطقة ديرة.

وإحدى أبرز وجهات مشروع إثراء ديرة الذي أطلقته إثراء دبي. ويعزز السوق مكانته ويثري إطاره الاجتماعي بالاستناد إلى إرث سوق ديرة للأسماك، الذي لطالما مثّل رمزاً لريادة الأعمال في دبي منذ خمسينيات القرن الماضي، ما دفع فريق التحرير لجوائز المشاريع الكبرى في الشرق الأوسط إلى تسليط الضوء على تأثير السوق، وتكريم تراثه العريق».

وقال محمد المدني، مدير ماركت الواجهة البحرية: «يسرنا الفوز بجائزة أفضل مشروع تجزئة مجتمعي للعام، ونشكر جوائز الشرق الأوسط للمشاريع الكبرى على هذا التقدير الرائع. ونسعى باستمرار لتلبية رغبات عملائنا من خلال تقديم المنتجات الطازجة بأسعار معقولة والاحتفال بالفعاليات المميزة على مدار السنة، بما في ذلك مهرجاناتنا الخاصة مثل مهرجان الصيد الأكبر، والتي تكون بمثابة فرص تُجمعنا مع أفراد المجتمع لنكون كعائلة واحدة».

وأضاف المدني: «هذا بالإضافة إلى حرصنا على تسليط الضوء على أفراد مجتمعنا الموهوبين، حيث بذلنا جهوداً دؤوبة للتوسع في مسابقة الجداريات والفنون التي نقيمها منذ خمس سنوات».

ويتميز ماركت الواجهة البحرية باهتمامه المتواصل برغبات عملائه وحرصه على تلبيتها. وأجرى السوق في الأشهر الأخيرة استبياناً بالتعاون مع سينسس وايد، سلط فيه الضوء على العوامل المهمة التي يبحث عنها المتسوقون أثناء شراء البقالة.

وأظهرت النتائج أن غالبية المتسوقين يبحثون عن المنتجات الطازجة وعالية الجودة، والقيمة المجزية بأسعار مدروسة عندما يتسوقون لشراء البقالة، وهو ما يوفره ماركت الواجهة البحرية. كما بينت النتائج أن دعم التجار والشركات المحلية يمثل أولوية قصوى لدى المستهلكين، ما يمثل أهمية كبيرة لماركت الواجهة البحرية الذي يضم 200 صياد سمك و100 مزارع محلي.

وباعتباره وجهة رائدة في تقديم المواد الغذائية الطازجة، يتيح ماركت الواجهة البحرية لزواره الاستفادة من مجموعة من عروض المأكولات والمشروبات التي ترضي جميع الأذواق وتلبي جميع الاحتياجات من خلال تقديم أشهى الأسماك واللحوم والدواجن والخضار والفواكه الطازجة والسلع الجافة والتوابل، فضلاً عن تقديم تجربة متكاملة لتسوق الحاجيات المنزلية في لولو هايبرماركت.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز