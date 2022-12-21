ميركاتو يستضيف فعاليات عالمية خلال مهرجان دبي للتسوق

المصدر: دبي - البيان

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يستعد ميركاتو ذو الطراز الإيطالي الراقي والمميز والشريك الاستراتيجي لمهرجان دبي للتسوق لاستقبال السياح والزوار خلال مهرجان دبي للتسوق بدورته الـ28 ابتداءً من 26 ديسمبر ولغاية 29 يناير، إذ يستضيف ميركاتو العديد من الفعاليات الترفيهية الشيقة تحت عنوان «جولة حول العالم مع ميركاتو»، إضافة إلى العروض الترويجية القيمة والخصومات المذهلة وفرص الفوز بجوائز نقدية أسبوعية.

ويقدم ميركاتو حسومات كبيرة تتراوح بين 25 % - 75 %، ويتيح لزواره فرصة المشاركة في السحب على الجوائز الكبرى التي أعدها ميركاتو للمتسوقين بالتعاون مع مركز تاون سنتر جميرا الشقيق لميركاتو، فمقابل كل 200 درهم ينفقونها، يمكن للزوار الفوز بجائزة نقدية أسبوعية قيمتها 20.000 درهم أسبوعياً.

وسينبض مسرح وأروقة ميركاتو بالحياة مع العروض المسرحية والترفيهية التي تحمل الزوار معها في جولة حول العالم لعدة بلدان، مثل أفريقيا، وإيطاليا، وروسيا، وبيلاروس، ومنغوليا، وستطغى أجواء المهرجان في جميع أنحاء ميركاتو، حيث ورش عمل الأطفال والعروض الجوالة التي ستضفي أجواء البهجة والمرح.

وحثّ مركز التسوق زواره على أن لا يفوتوا فرصة التسوق في ميركاتو وتاون سنتر جميرا مع العائلة والأطفال لقضاء أجمل وأمتع الأوقات خلال المهرجان وفترة الأعياد.

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