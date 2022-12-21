غرف الإمارات تطلع على الفرص الاستثمارية في منطقة عسير بالسعودية

المصدر: دبي - البيان

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بحث وفد غرف الإمارات برئاسة عبد الله محمد المزروعي رئيس اتحاد غرف الإمارات رئيس غرفة تجارة أبوظبي بمقر هيئة تطوير منطقة عسير علاقات التعاون مع غرفة تجارة وصناعة ابها برئاسة حسن بن معجب الحويزي.

وبحضور د. عمرو العمري نائب رئيس هيئة تطوير منطقة عسير، وأعضاء المجلس والأمين العام لغرفة أبها، فضلاً إلى وفد غرف الإمارات المؤلف من عبد سلطان العويس نائب رئيس اتحاد غرف الإمارات رئيس غرفة الشارقة، وخلفان أحمد مسفر رئيس غرفة أم القيوين، ومحمد علي مصبح النعيمي رئيس غرفة راس الخيمة، ووليد عبد الرحمن بو خاطر النائب الثاني لرئيس غرفة الشارقة.

ومريم خليفة النعيمي عضو مجلس إدارة غرفة عجمان، ومحمد أحمد محمد اليماحي عضو مجلس إدارة غرفة الفجيرة، وحميد محمد بن سالم الأمين العام لاتحاد غرف الإمارات، وعبد الله المرزوقي المدير التنفيذي لمكتب رئيس غرف الإمارات، وعبد الله الأميري مسؤول العلاقات العامة بغرف الإمارات ومحمد القحطاني رئيس قسم الشؤون التجارية بسفارة الدولة بالرياض.

وأكد عبد الله محمد المزروعي رئيس اتحاد غرف الإمارات، خلال اللقاء بأن هذه الزيارة دليل على حرص قطاع الأعمال الإماراتي على التعرف عن قرب للفرص الاستثمارية المتاحة في ظل استراتيجية تطوير منطقة عسير والمشاريع المستقبلية التي سيتم إطلاقها خلال الفترة المقبلة مقدماً شكره وتقديره لرئيس وأعضاء غرفة أبها على اهتمامهم لإنجاح زيارة عمل وفد غرف الإمارات.

من جانب آخر، أشاد حسن بن معجب الحويزي رئيس ‫غرفة أبها خلال اللقاء ‬على عمق العلاقات السعودية الإماراتية، مؤكداً بأن هذا اللقاء كان فرصة لتبادل الخبرات والارتقاء بمستوى قطاع الأعمال بمنطقة عسير، فضلاً إلى التعاون مع الغرف التجارية الإماراتية من خلال تبادل الأفكار والخبرات الخاصة بالتنمية الاستثمارية في إطار استراتيجية تطوير منطقة عسير.‬‬

موضحاً أن مثل هذه اللقاءات تشجع كافة القطاعات على التنمية الاقتصادية المتكاملة لما لها من مردود إيجابي وأثر كبير على قطاع الأعمال وهذا تحقيقاً لما نتطلع إليه جميعاً في ظل رؤية المملكة 2030.

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