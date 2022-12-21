«الأنصاري للصرافة» تحذر العملاء من الأنشطة الاحتيالية الرقمية

المصدر: دبي ـ البيان

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دعت «الأنصاري للصرافة»، العملاء إلى توخي الحذر حيال عمليات الاحتيال الرقمي والجرائم الإلكترونية. وشددت الشركة على أهمية دور الجمهور في منع حصول عمليات احتيال عبر الهاتف والرسائل النصية ووسائل التواصل الاجتماعي وتجنب الوقوع ضحية لمثل هذه الجرائم.

يأتي ذلك في إطار حرص «الأنصاري للصرافة» على حث الجمهور على توخي الحيطة والبقاء في حالة يقظة وتنبه حيال الأنشطة الرقمية المشبوهة والاحتيالية، لتفادي تكبد الخسائر المالية والأضرار. ونصحت الشركة العملاء بأن يكونوا أكثر حذراً عند تلقيهم أيَّة رسائل نصية، أو رسائل عبر البريد الإلكتروني أو مواقع التواصل الاجتماعي، أو مكالمات هاتفية مشبوهة.

وذلك بالتحقق منها عبر الموقع الإلكتروني للشركة أو الاتصال بخدمة العملاء وأن يسارعوا بإبلاغ السلطات المختصة عنها من خلال التطبيق الذكي «مجتمعي آمن» الذي أطلقته النيابة العامة الاتحادية في يونيو 2018 ويمكن تحميل التطبيق عبر منصة آي. أو. إس أو الاتصال بشرطة دبي على الرقم الموحد 901، أو من خلال المنصة الإلكترونية لشرطة دبي «e-crime»، أو بالاتصال على «خدمة أمان» لشرطة أبوظبي على الرقم 8002626 أو الموقع الإلكتروني www.adpolice.gov.ae.

وقال محمد بيطار، نائب الرئيس التنفيذي في «الأنصاري للصرافة»: يكتسب تعزيز الوعي المجتمعي حيال الأنشطة الاحتيالية الرقمية أهميةً كبيرة، ويمثل الوعي خط الدفاع الأول والوسيلة الأكثر فعالية في تجنب الوقوع ضحيةً لهذه الجرائم. ويجب على أفراد المجتمع توخي الحيطة والحذر، وعدم الاستجابة للاتصالات المشبوهة.

وفي حال الوقوع ضحيةً للأنشطة الاحتيالية، على الأفراد أن يسارعوا بالإبلاغ عن المحتالين والتواصل مع الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية المجتمع.

وتحرص «الأنصاري للصرافة» على إطلاق حملات توعية عدة تستهدف عملاءها من خلال الرسائل القصيرة والنشرات وقنوات التواصل الاجتماعي. وشددت الشركة على أنها لا تطلب أيَّة معلومات شخصية عبر الهاتف من الفائزين في حملاتها الترويجية، ولا تفرض رسوماً على تسليم الجوائز. وأكدت الشركة على ضرورة قيام الأفراد الذين يتم الاتصال بهم بشأن الجوائز بزيارة أقرب فرع من فروع «الأنصاري للصرافة» أو الاتصال على مركز خدمات العملاء على الرقم 600546000 للتحقق من المعلومات وتجنب الوقوع ضحية للاحتيال.

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