«نخيل» تعيّن شركتي «جينكو» و«بهاتيا» لتولّي الأعمال الإنشائية لـ«تلال الفرجان»

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة «نخيل» تعيين شركتي «جينكو للمقاولات العامة» و«بهاتيا للمقاولات العامة» لتولّي الأعمال الإنشائية لمشروعها «تلال الفرجان». وستتولى «جينكو للمقاولات العامة» مهمة العمل على المرحلة الأولى، التي تتألف من 235 وحدة، فيما ستتولى «بهاتيا للمقاولات العامة» مهمة العمل على المرحلة الثانية، التي تتألف من 246 وحدة.

وستعمل شركة «جينكو للمقاولات العامة» على توظيف خبرتها التي تمتد لأكثر من 35 عاماً في المشروع، إذ تتخصّص في أعمال الإنشاء والصيانة وإعادة التأهيل لدى عدد من الشركات التجارية والصناعية والسكنية والمؤسسية. أما شركة «بهاتيا للمقاولات العامة» فقد عملت على تسليم ما يزيد على 250 مشروعاً على مدار 4 عقود، منذ تأسيسها عام 1975.

ويقع مشروع «تلال الفرجان» في مجمع الفرجان الرئيسي، وسيتم تطويره ليكون مجمعاً مسوراً يتربّع وسط الحدائق والمساحات الخارجية الفسيحة، وسيضم مجموعة من الفلل المكونة من أربع وخمس غرف نوم، ومنازل عصرية أنيقة مع باقة من المرافق وسبل الراحة لتلائم مختلف احتياجات العائلة.

وتربط المنازل في المشروع مسارات مخصصة للدراجات الهوائية وأخرى للمشاة، تُفضي إلى مساحات مجتمعية مشتركة، كما يوفر المشروع لقاطنيه مسابح كبيرة وأخرى للأطفال، فضلاً عن ملاعب لرياضة كرة التنس وكرة السلة، ومناطق للعب مظلّلة، ومساحات لتنزّه العائلات، ومناطق مخصصة للشواء في الهواء الطلق.

كان مشروع «تلال الفرجان» قد بيع بالكامل، ما يؤكد الطلب القوي على مشاريع شركة «نخيل»، ومن المتوقّع تسليم المشروع بحلول نهاية 2024.

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