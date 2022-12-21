المشروع الفائز بجائزة «تحدي بوابة الشارقة» يفتتح أول فرع بالإمارة

المصدر: الشارقة - البيان

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افتتح مشروع «نيتشر هيدونيست» أول فرع له في إمارة الشارقة بمول «زيرو 6»، وذلك بعد فوزه بجائزة الدورة الرابعة من «تحدي بوابة الشارقة»، الذي ينظمه مركز الشارقة لريادة الأعمال «شراع» بالتعاون مع وزارة الثقافة والشباب ومجموعة «ألف»، ضمن قطاعي «التجزئة» و«المأكولات والمشروبات».

ويعد «نيتشر هيدونيست» منصة افتراضية للتعاون الإبداعي المتنوع الذي يشجّع التصاميم الخلّاقة والمستدامة للحياة اليومية. وتقوم فكرة المشروع على تشجيع اقتناء الملابس المستدامة التي يمكن استخدامها في مختلف الفصول والمناسبات.

ومُنح المشروع الذي فاز بجائزة التحدي ضمن قطاع التجزئة منفذ بيع مجانياً في الشارقة لمدة عام، وافتتح أول فرع له في الإمارة بحضور نجلاء المدفع، المدير التنفيذي لـ«شراع»، إلى جانب عيسى عطايا، الرئيس التنفيذي لمجموعة «ألف».

ويهدف مركز «شراع» من خلال هذه المبادرة السنوية إلى دعم الشركات الناشئة المبتكرة وبناء شبكة من التواصل مع الجهات الحكومية والشركاء المؤسساتيين في الشارقة لتمكين الأعمال المستدامة والمبتكرة والإبداعية في الإمارات ومنطقة الخليج.

وقالت نجلاء المدفع: نهدف من خلال هذه المبادرة إلى تقديم الدعم اللازم للشركات الناشئة حول العالم من أجل التغلب على التحديات التي تواجهها، عبر توفير بيئة داعمة لرواد الأعمال لمساعدتهم على إطلاق مشاريع مستدامة ومبتكرة. وتوفّر هذه المبادرة منصة تواصل مع الجهات الحكومية والشركاء المؤسساتيين، إضافة إلى العملاء المحتملين، لتمكين المشاريع الناشئة وإحداث أثر اجتماعي إيجابي في إماراتنا التي تحتضن رواد الأعمال المبتكرين وتحتفي بثقافة التغيير.

وكان مشروع «نيتشر هيدونيست» وقّع عقد إيجار لمدة عامين مع مجموعة «ألف»، كما حصل على رخصة تجارية لفتح أول فرع له في الإمارة، حيث يتلقى دعماً مستمراً من جانب «شراع» لتوجيه استراتيجياته وخطط عمله نحو إحداث تأثير فعّال في السوق.

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