"حصانة" تستثمر 2.4 مليار دولار بأصول لـ"دي بي ورلد"

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت "دي بي ورلد"، المزوّد ا للحلول اللوجستية الذكية المتكاملة والهادفة إلى تمكين التدفق التجاري حول العالم، وشركة "حصانة الاستثمارية"، المدير الاستثماري للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالسعودية، والتي تمتلك أحد أكبر صناديق التقاعد في العالم، استثمار حوالي 2.4 مليار دولار (9 مليارات ريال سعودي) في 3 من أصول "دي بي ورلد" في الإمارات. وسيمثل هذا الاستثمار الشريحة الثانية من بيع حصة أقلية من أسهم المجموعة في ميناء جبل علي والمنطقة الحرة لجبل علي ومجمّع الصناعات الوطنية بعد الإغلاق الناجح لصفقة الشريحة الأولى في يونيو 2022.

وستستثمر شركة "حصانة" حوالي 2.4 مليار دولار في مشروع مشترك جديد مع "دي بي ورلد" الذي سيحقق لها مصلحة اقتصادية في حصة تمثل 10.2% تقريباً من الأصول الإماراتية الثلاثة، حيث تقدر القيمة الاستثمارية الإجمالية حوالي 23 مليار دولار لهذه الأصول.

ويشكّل ميناء جبل علي والمنطقة الحرة لجبل علي ومجمع الصناعات الوطنية معًا مجموعة من البُنى التحتية الأفضل في فئتها مع سجّل نمو قوي على المدى الطويل. وتشكّل الكيانات الثلاثة مجتمعةً منظومة متكاملة بمستوى عالمي لسلاسل التوريد والخدمات اللوجستية لأكثر من 9,000 شركة من جميع أنحاء العالم، حيث تخدم أكثر من 3.5 مليارات مستهلك عالميًا. وحققت الأصول الثلاثة إيرادات أوليّة بقيمة 1.9 مليار دولار في عام 2021. وبعد إغلاق صفقة الشريحة الثانية بتاريخ 19 ديسمبر 2022، ستبقى أعمال الأصول الثلاثة مدمجة بالكامل في مجموعة "دي بي ورلد"، حيث لن تتأثر العمليات اليومية والمتعاملين ومزوّدي الخدمات والموظفين لديها.

شراكة

وقال سلطان بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة "دي بي ورلد": يسعدنا أن نعلن عن الشراكة الجديدة مع شركة ’حصانة الاستثمارية‘ في السعودية الشقيقة بصفتها المدير الاستثماري لأحد أكبر صناديق التقاعد عالمياً، حيث نتشارك معها ذات الرؤية الاستثمارية طويلة الأمد للأصول الإماراتية لما تتميز به من سجّل حافل بالنمو المستدام والمرونة. إننا على ثقة من أن هذه الشراكة ستعزز أصولنا وميزانيتنا العمومية، وستتيح لنا الاستفادة من إمكانات النمو الكبيرة في أسواق المنطقة من خلال مواصلة دعم مرونة أعمالنا، والتنوع في محفظتنا، والتركيز المستمر على حلول سلاسل التوريد، مما سيدعم أهدافنا في تحقيق تصنيف استثماري قوي للمجموعة. ونعتقد بشكل راسخ أن هذه الشراكة والصفقة الاستثمارية ستوفر قيمة مستدامة لجميع أصحاب العلاقة في ’دي بي ورلد ".

وعبّر سعد بن عبد المحسن الفضلي، الرئيس التنفيذي لشركة "حصانة الاستثمارية" عن سعادته بالإعلان عن هذه الشراكة النوعية مع شركة "دي بي ورلد". وأضاف: "نتطلع من خلال هذا الاستثمار الى تعزيز المحفظة الاستثمارية بأصول للبُنى التحتية ذات مستوى أداء عالي عالمياً وتاريخ حافل على مدى سنوات طويلة، ليكون هذا الاستثمار امتداداً لاستراتيجية شركة ’حصانة‘ في الاستثمار في أصول البنى التحتية الحيوية في المنطقة ذات العوائد المستدامة على المدى الطويل".

وأشار إلى أنه "من المتوقع أن يستمر نمو أعمال الشركة مستقبلاً نظراً لتضافر العوامل الديموغرافية المواتية ونمو اقتصادات المنطقة والاستثمارات الكبيرة فيها، بالإضافة إلى توقعاتنا بازدهار التبادل التجاري بين الدول النامية في آسيا وأفريقيا. تعتمد شركة ’حصانة‘ في إدارتها لأصول المؤسسة الاستثمارية على استراتيجية طويلة الأمد يتم مراجعتها وتحديثها بشكل مستمر، حيث نسعى من خلالها إلى تعظيم العوائد على استثمارات المؤسسة وفقاً لمستوى مخاطر مقبول".

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