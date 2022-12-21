مبادرة "بذور الأمل" من ماكدونالدز خطوة نحو تشجيع العائلات على الزراعة

المصدر: البيان

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بهدف تعريف العائلات بفوائد الزراعة المنزلية، أعلنت ماكدونالدز الإمارات عن إطلاق مبادرة «بذور الأمل» بالتعاون مع «مجموعة عمل الإمارات للبيئة» و«شركة دل مونتي». تستمر المبادرة لفترة محدودة تبدأ من 21 ديسمبر الجاري، وتشمل تقديم ظرف من بذور الخس المجانية مع كل وجبة «هابي ميل» يتم شراؤها.

وبالإضافة إلى الألعاب المألوفة التي يحصل عليها الأطفال مع وجباتهم المفضلة من "هابي ميل"، يمكن للعائلات زراعة البذور المقدمة من "شركة دل مونتي"، وهي مورد الفواكه والخضروات الموثوق به لماكدونالدز الإمارات، والاستمتاع بنشاط الزراعة معًا، مع تعليم الأطفال هذه المهارة التي تزرع قيم الصبر والرعاية.

وأكد مدير عام شركة ماكدونالدز الإمارات، وليد فقيه على أن هذه الخطوة تأتي انطلاقًا من حرص العلامة على أن تكون شركة مسؤولة وعنصراً فاعلاً في المجتمع، وأضاف: "وذلك من خلال شراكات طويلة الأمد مثل تلك التي نسجناها مع «مجموعة عمل الإمارات للبيئة» ومع موردين موثوقين مثل «دل مونتي». ونتطلع من خلال مبادرة «بذور الأمل»، إلى تشجيع العائلات على تقديم إسهام بسيط للبيئة."

وكانت ماكدونالدز الإمارات قد أبرمت شراكة طويلة الأمد مع «مجموعة عمل الإمارات للبيئة» للحفاظ على البيئة في دولة الإمارات، وشملت أعمال ماكدونالدز السابقة "لنزرع مستقبلاً أخضر"، وهو برنامج تشجير تعليمي خاص، وتم من خلاله زراعة 350 شجرة في المدارس الحكومية في جميع أنحاء الدولة، وتحويل 7,000 قدم مربع من الأراضي القاحلة إلى مروج خضراء جميلة. وتسعى كل من ماكدونالدز الإمارات و«مجموعة عمل الإمارات للبيئة»، من خلال هذه المبادرة وغيرها، للعمل عن كثب ليكونا من أهم المؤسسات المسؤولة والمفيدة للمجتمع.

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