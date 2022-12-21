سوق دبي الحرة تعلن أسماء 6 فائزين بسحبي «مليونير الألفية» و«أروع المفاجآت» الترويجيين

المصدر: البيان

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احتفلت سوق دبي الحرة بالذكرى السنوية 39 لتأسيسها بإطلاق عرض تخفيضات 25%، على مجموعة واسعة من السلع، للمسافرين عبر مطاري دبي وآل مكتوم الدوليين، وذلك على مدار ثلاثة أيام بدأت في منتصف ليل 17 ديسمبر، وانتهت في منتصف ليل 20 ديسمبر.

وشهد عرض التخفيضات الخاص حركة شراء قوية في المطارين وعبر الإنترنت، في مؤشر قوي على قرب إسدال السوق الحرة الستار على موسمها الحالي على نحو مميز.

واحتفاءً بهذه المناسبة، أقامت السوق خلال الأيام القليلة الماضية سلسلة من الاحتفالات في مواقع مختلفة، بما في ذلك مطاري دبي وآل مكتوم الدوليين، والمقر الرئيسي لسوق دبي الحرة في أم الرمول، ومنفذ السوق الحرة الحدودي في حتا، وذلك بمشاركة كبار مسؤولي السوق التنفيذيين، وفي مقدمتهم كولم ماكلوكلين.

وتعليقاً على نجاح الاحتفالات بالذكرى السنوية 39 للتأسيس، قال كولم ماكلوكلين، النائب التنفيذي لرئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لسوق دبي الحرة: "نحن سعداء بما حققته احتفالات ذكرى التأسيس من نتائج إيجابية لمبيعات السوق في جميع صالات مطاري دبي وآل مكتوم الدوليين خلال فترة العرض الذي استغرق 72 ساعة، ويعد تعبيراً عن شكرنا لعملائنا على دعمهم لنا طوال العام."

وفي إطار الاحتفالات بيوم ذكرى التأسيس (20 ديسمبر) توجه مسؤولو السوق إلى الصالة C في المبنى 3، وبرج المراقبة لقطع الكعكة التقليدية، قبل الانتقال إلى الصالة B لحضور فعالية احتفالية أخرى، وهي إجراء سحبي «ميلينيوم مليونير» و«أروع المفاجآت» الترويجيين، حيث شهد الأول إقامة سحبين في السلسلتين 408 و409، وفاز بالمليون دولار الأولى (السلسلة 408) رويميراندا رولنت من الهند، بعد سحب بطاقته التي حملت الرقم 1946، والتي اشتراها في 29 نوفمبر الماضي خلال سفره إلى بلاده. وقد تعذر الاتصال بالفائز، ولكن بالتأكيد ستغمره فرحة عارمة لدى تلقيه نبأ الثروة الجديدة التي تنتظره.

وأسفر سحب ميلينيوم مليونير الثاني، السلسلة 409، عن فوز سفير أحمد، 76 سنة، من الهند أيضاً بمبلغ مليون دولار أخرى، بعد سحب تذكرته التي حملت الرقم 4564، والتي اشتراها في 13 ديسمبر الجاري. ويشارك أحمد، المقيم في دبي منذ 46 عاماً، بسحوبات سوق دبي الحرة منذ عام 1989، وقد

أعرب عن سعادته البالغة لدى تلقيه خبر أنه أصبح مليونيراً الآن، حيث قال: شكرا لكِ سوق دبي الحرة! سيقطع هذا المال شوطًا طويلاً حقاً."

والفائزان رولنت وأحمد هما المواطنان الهنديان رقم 201 و202 على التوالي، اللذان فازا بجائزة السحب البالغة مليون دولار منذ إطلاق «ميلينيوم مليونير» في عام 1999، ويشكل المواطنون الهنود العدد الأكبر من مشتري بطاقات هذا السحب.

أجرى السحب كولم ماكلوكلين، النائب التنفيذي لرئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لسوق دبي الحرة، وذلك بحضور راميش سيدامبي، رئيس العمليات، وصلاح تهلك، الرئيس المشترك للعمليات، وشينيد السباعي، نائب أول الرئيس، التسويق، وبرنارد كريد، نائب أول الرئيس، المحاسبة، ومنى العلي، نائب أول الرئيس، الموارد البشرية، ومايكل شميد، نائب أول الرئيس، التجزئة، وشارون بيكام، نائب أول الرئيس، المشتريات، وزايد الشبلي، نائب أول الرئيس، حماية الممتلكات والأمن المؤسسي.

كما أعلنت السوق الحرة، بعد سحب ميلينيوم مليونير، أسماء الفائزين بأربع مركبات فارهة خلال سحب «أروع المفاجآت من سوق دبي الحرة»، حيث فاز كينيث فرانسيس روبيرتسون، 56 سنة من جنوب إفريقيا ومقيم في المملكة العربية السعودية، بسيارة أودي فارهة A8L 3.0، بعد سحب تذكرته التي حملت الرقم 0611، السلسلة 1824، والتي اشتراها في 2 نوفمبر في طريق عودته إلى الرياض. ويشارك روبرتسون في سحوبات السوق الحرة على نحو منتظم منذ عام 1989، وسبق له الفوز بسيارة مرسيدس بن S500في أغسطس 2022. وقال روبرتسون، الذي يعمل رئيس قسم التجارة الإلكترونية في «نقل إكسبريس»": إنه أمر لا يصدق! لم يخطر على بالي أبداً ولا حتى في الأحلام أن أفوز مرتين هذا العام. شكرًا لكِ سوق دبي الحرة على جعل 2022 العام الأفضل لي حتى الآن. أحبكِ لأنكِ الأفضل!"

كذلك فاز كريم سمان، 37 سنة من ألمانيا، بسيارة بنتلي كونتينانتال GT V8، بعد سحب تذكرته التي حملت الرقم 0141، السلسلة 1825، والتي اشتراها في 2 ديسمبر. وابتسم الحظ أيضاً في سحب «أروع المفاجآت من سوق دبي الحرة» لـ خادكا جي بي، من نيبال ومقيم في دبي، عندما فازت تذكرته التي حملت الرقم 0329، السلسلة 524، بدراجة نارية فارهة من نوع بي ام دبليو F 900 R. بينما كانت الدراجة النارية الأخرى من نوع هارلي دافيدسون نايتستر من نصيب أرناز سبانا أشرف، 50 سنة من الهند ومقيمة في دبي، بعد فوز تذكرتها التي حملت الرقم 083، السلسلة 525، والتي اشترتها من المطار في طريق عودتها إلى حيدر آباد.

وقد أضفت فرقة كورال نايتنجيلز من سوق دبي الحرة بأغنياتها الاحتفالية بمناسبة عيد الميلاد أجواء مميزة، وأدخلت البهجة على قلوب جميع الموظفين والمسافرين.

كذلك قدمت سوق دبي الحرة جوائز الخدمة الطويلة التكريمية لثلاثة من كبار مسؤولي السوق الذين عملوا فيها منذ فترة طويلة، بمن فيهم صلاح تهلك، الذي احتفل بمرور 30 عاماً على عمله في السوق، وسالم إبراهيم، مدير أول، البيع بالتجزئة، وإدمون سلدانها، مدير العمليات، المبنى 2، والذي يعمل مع المؤسسة منذ 20 عاماً. كما استمتع موظفو سوق دبي الحرة بسحب «مفاجأة الموظفين» بمناسبة الذكرى السنوية 39 للتأسيس.



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