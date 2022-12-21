مبيعات سوق دبي الحرة تسجل 107.3 ملايين درهم في 3 أيام

المصدر: البيان

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أعلنت سوق دبي الحرة أن مبيعات الذكرى السنوية 39 لتأسيسها سجلت 107.3 ملايين درهم (29.4 مليون دولار) خلال فترة عرض التخفيضات 25%، الذي أطلقته السوق لمدة 3 أيام على مجموعة واسعة من السلع، وتم توسيعه ليشمل عملاء «التوصيل المنزلي» وعرض «كليك آند كوليكت»، حيث أسفر العرض عن حركة شراء قوية في مطاري دبي وآل مكتوم الدوليين، بنسبة زيادة بلغت 23% بالمقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي.

وتصدرت العطور قائمة السلع الأكثر مبيعاً خلال الأيام الثلاثة للعرض مسجلة 26.5 مليون درهم (7.3 ملايين دولار)، وحلت ساعات اليد في المرتبة الثانية محققة 10.2 ملايين درهم (2.8 مليون درهم)، ومستحضرات التجميل في المرتبة الثالثة بمبيعات وصلت إلى 7.5 ملايين درهم (مليونا دولار)، بينما حققت مبيعات تذاكر سحب «ميلينيوم مليونير» 7 ملايين درهم (1.9 مليون دولار)، وشغلت المرتبة الرابعة ضمن قائمة السلع الأكثر مبيعاً.

وفي سياق تعليقه على مبيعات ذكرى التأسيس 39، قال كولم ماكلوكلين، النائب التنفيذي لرئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لسوق دبي الحرة: " نحن سعداء بتحقيقنا هذه الأرقام العالية من المبيعات على مدى الأيام الثلاثة لاحتفالاتنا بذكرى التأسيس، وبإتاحة الفرص للكثير من المسافرين للاستفادة من عرض التخفيضات الذي أطلقناه. وأشكر جميع من ساعدنا على تحقيق هذه النتائج الرائعة، وخاصة عملاءنا المسافرين وفريق عمل السوق الذي بذل جهوداً كبيرة في تقديم خدمات مميزة لأعداد كبيرة من المسافرين."

كذلك بلغ إجمالي مبيعات سوق دبي الحرة عبر الإنترنت خلال فترة التخفيضات 7.9 ملايين درهم (2.2 مليون دولار)، بإجمالي 6,122 طلب شراء تم تلقيه عبر خدمتي «التوصيل المنزلي» و«كليك آند كولكت»، وطلبات تذاكر سحبي «ميلينيوم مليونير» و«أروع مفاجآت سوق دبي الحرة» الترويجيين.

وسجلت أجهزة تلقي المدفوعات، خلال الأيام الثلاثة للعرض (18، 19، 20 ديسمبر)، ما مجموعه 205,956 معاملة شراء، منها 67,837 معاملة تم تسجيلها في العشرين من ديسمبر فقط.

والجدير بالذكر أن سوق دبي الحرة أطلقت أول عرض تخفيضات في الذكرى 20 لانطلاقتها في عام 2003، واستمرت بإطلاقه سنوياً منذ ذلك الحين، حتى اكتسب شهرة واسعة في فترة تتسم بحركة سفر نشطة خلال العام.

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