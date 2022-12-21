Airbnb تطلق منصةً مخصصةً للراغبين بالعمل عن بعد في دبي

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن موقع اير بي ان بي Airbnb عن إطلاق منصة العمل عن بعد في دبي وذلك بالتعاون مع دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، بهدف توفير معلومات شاملة ومتكاملة للراغبين بالعمل عن بعد.

وتوفر المنصة المساعدة اللازمة للراغبين بالإقامة والعمل في دبي، من خلال تزويدهم بالأفكار حول العروض المحلية للإقامة لفترات طويلة، بالإضافة إلى معلومات عن شروط دخول الإمارة وسياسات التأشيرات الخاصة بالدولة.

كما أطلقت Airbnb في وقت مبكر من هذا العام مبادرةً مخصصةً لتسهيل العيش والعمل في جميع أنحاء العالم، من خلال تحديد الوجهات الأكثر ملاءمةً للعمل عن بعد، واختيرت دبي كواحدة من أفضل 20 وجهةً على مستوى العالم، إلى جانب جزر الكناري وتايلاند ودول الكاريبي والعديد من الوجهات الأخرى.

ويشهد برنامج "العيش والعمل في أي مكان" Live and Work Anywhere تعاون Airbnb مع دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي لتقديم المعلومات اللازمة حول الإمارة لجميع الراغبين بالعمل عن بعد في المدينة، ممن يبحثون عن الإرشادات والوجهات المناسبة للإقامة لفترات طويلة.

وقالت فيلما كوركوران، مدير الشرق الأوسط وإفريقيا في Airbnb: "تُعد دبي وجهةً رائدةً عالمياً في تسهيل العمل عن بعد، ونرغب بالعمل معاً لتوفير الخدمات الحديثة المرنة للراغبين بالعمل والسفر في ظل تنامي هذا التوجه، فضلاً عن مساعدة الإمارة على الاستفادة من العوائد الاقتصادية لهذا النوع الجديد من السياحة".

وبحسب Airbnb فإن الناس صاروا أكثر مرونةً فيما يتعلق بأماكن عملهم وإقامتهم، حيث تبين أن واحدأ من أصل خمسة مسافرين حول العالم استفادوا من خدمات Airbnb للعمل عن بُعد خلال سفرهم عام 2021، واستمر هذا التوجه في الربع الأول من عام 2022، ووصل إلى أعلى مستوياته بما يزيد على ضعفي ما كان عليه في الربع الأول من عام 2019.

وارتفعت معدلات البحث عن السفر الدولي الفردي في الإمارات للإقامات طويلة الأمد بما يزيد عن 280 بالمئة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2019. كما صُنفت دبي من بين أفضل ثلاث مدن للعيش في مؤشر الموظفين والمدراء العاملين عن بُعد، الصادر عن شركة سَفِلز للعام 2022 Savills Executive Nomad Index.

ومن جهته، قال سعادة عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري: "ساهم موقع الإمارة وبيئتها الداعمة للأعمال، بالإضافة إلى الإجراءات المبسطة لاستصدار التأشيرات، في تعزيز مكانة دبي لتصبح وجهة مفضلة للراغبين بالعمل عن بعد حول العالم، وذلك في إطار حرص المدينة والتزامها بالمساهمة في نمو الأعمال واستقطاب الكوادر الموهوبة وتلبية احتياجاتهم".

وأضاف قائلا: "يسرنا التعاون مع ’اير ابي ان بي‘ لاستقطاب المزيد من الأشخاص، وخصوصا أن دبي تعتبر مدينة متعددة الثقافات، وتحتضن مقيمين ينتمون لأكثر من 200 جنسية، وتُقدم لهم فرص عمل استثنائية، وأنماط حياة مميزة، مع ما تقدمه من تجارب تسوق فريدة، وتذوق أنواع متعددة من المأكولات المحلية وكذلك العالمية لمطاعم حائزة على نجوم ميشلان، إلى جانب الاستمتاع بالشواطئ الرملية والحدائق الترفيهية الرائعة، كما أنها تستضيف الكثير من الفعاليات التي تثري المشهد الثقافي الذي تتميز به الإمارة".

ونشرت Airbnb في الآونة الأخيرة دليلاً موجهاً للحكومات والوجهات يتضمن توصيات حول كيفية استفادة المجتمعات اقتصادياً من ارتفاع معدلات الأشخاص الراغبين بالعمل عن بُعد. ويستند دليل Airbnb للعيش والعمل في جميع أنحاء العالم: كيف يمكن للمجتمعات أن تستفيد من العمل عن بعد إلى الرؤى الخاصة بالمنصة وبياناتها وخبراتها بالشراكة مع 20 وجهة توفر فرص العمل عن بعد، بالإضافة إلى استعراض البرامج الخاصة بهذه الفئة في جميع أنحاء العالم.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز