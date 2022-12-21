مركز الابتكار في مجمّع محمد بن راشد للطاقة الشمسية يوفر للزوار فرصة استكشاف المستقبل المستدام

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يوفر مركز الابتكار التابع لهيئة كهرباء ومياه دبي لزواره فرصة القيام بجولات مبتكرة في أرجاء المركز ومشاهدة عروض رائدة باستخدام طائرات الدرون وتقنية الهولوغرام، واختبار تجارب تفاعلية عديدة ومنها تجربة الحافلات الكهربائية ذاتية القيادة وغير ذلك من تقنيات مبتكرة. إلى جانب ذلك، وبالاعتماد على تقنية الميتافيرس، يتيح المركز ضمن مجمّع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية في دبي، أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، لزواره اختبار تجربة فريدة تأخذ الزوار في رحلة افتراضية في مختلف أنحاء المُجمّع.

وبهدف نشر ثقافة الابتكار بين المؤسسات والأفراد وتسليط الضوء على القطاعات التي ستقود عملية الابتكار في المستقبل، إضافة إلى تطوير قدرات الجيل القادم من المبتكرين، يوفر مركز الابتكار للزوار فرصة استكشاف أحدث الابتكارات في مجال تقنيات الطاقة النظيفة، بدءاً من منطقة المعرض في الطابق الأول والتي تسلط الضوء على مسيرة هيئة كهرباء ومياه دبي، إضافة إلى أبرز الاختراعات والابتكارات التاريخية في مجال الكهرباء وأحدث التطورات في مجال الطاقة المتجددة والمستدامة. وتتضمن منطقة المعرض أكثر من 35 عرضاً تفاعلياً لتعريف الزوار بتطورات الطاقة المتجددة، إضافة إلى متحف الهيئة ومحطات تحلية المياه، والمنطقة البصرية التي تشرح خصائص الضوء والإشعاع الشمسي، ومعرض لتطور تقنيات الطاقة الشمسية، والمكونات الأساسية للخلايا الكهروضوئية، وتقنيات الطاقة الشمسية الكهروضوئية والمركزة والبرج الشمسي، وتطور مسيرة الطاقة المتجددة بالهيئة، وديوا الذكية، وتطبيقات الخلايا الشمسية في المركبات الفضائية والأقمار الاصطناعية، فضلاً عن تطور المباني المستدامة في الهيئة. ويشتمل المركز أيضاً على مقهى ومتجر للهدايا التذكارية.

ويتعاون المركز مع الجامعات ويعد منصة تعليمية لاستضافة الفعاليات والمؤتمرات والندوات وورش العمل. ويضم المركز قاعة مؤتمرات وعدد من القاعات المجهزة بأحدث الأنظمة المرئية والصوتية، لعقد الفعاليات والمحاضرات والاجتماعات والدورات التدريبية حول موضوعات تتعلق بالطاقة الشمسية والطاقة المتجددة والمبادرات التي تتعلق بالاستدامة.

ويستقبل مركز الابتكار زواره من السبت إلى الأربعاء، من 09:00 صباحاً إلى 04:00 مساءً، ويوم الخميس من 9 صباحاً إلى 12 ظهراً. ويمكن حجز التذاكر من خلال الموقع الإلكتروني www.mbrsic.aeأو التطبيق الذكي للمركز MBRSIC)). وتقام عروض الهولوغرام يومي السبت والأحد من كل أسبوع عند الساعة 10:30 صباحاً والساعة 02:30 مساءً. ويقدم المركز خصومات على سعر التذاكر للأطفال والطلاب، فيما الدخول مجاني لأصحاب الهمم.



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