"سكون" "Syndicate 2880" تحصل على ترخيص مركز دبي المالي العالمي

المصدر: البيان

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أعلن مركز دبي المالي العالمي، المركز المالي العالمي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، اليوم عن منح شركة "سكون" "Syndicate 2880" ترخيصاً لمزاولة أعمالها وتعزيز فرص نموها في السوق.

وستكون "سكون" أول منصة تعمل وفقاً لنموذج "syndicate-in-a-box" (SIAB) خارج لندن بدعم من منصة "مجموعة لويدز" في مركز دبي المالي العالمي. حيث ستسهم هذه المنصة في تشجيع الشركات وحاضنات الأعمال التي تعمل على توفير المشاريع والمواهب الجديدة والمبتكرة، وتمكينها من الانضمام إلى منصة "مجموعة لويدز". وفي إطار تطور هذا البرنامج، ستستهل "سكون" أعمالها تحت مضلة منصة مركز دبي المالي العالمي وستشرع بمزاولة نشاطات الاكتتاب بصورة حصرية نيابة عن المنصة الرئيسية. حيث ستعزز هذه الميزة الفريدة مكانة "سكون" وبالتالي ستشكل هذه المساعي النشطة تقديم دعم حقيقي لخطط "لويدز دبي"

لزيادة التوزيع للمناطق الجغرافية المعنية في المنطقة من خلال ماتوفره تغطيات إعادة التأمين من الاكتتاب الفوري للاخطار.

وسيتولى إدارة المكتب الجديد "Syndicate 2880" في مركز دبي المالي العالمي "آمي ماسوركار" في منصب مدير المنصة ومسؤول تحسين محركات البحث. وسيترأس "مايك ديفيز" تطوير الأعمال البحرية والدولية، في حين سيحتفظ "كريستوفر ويلدي" بمنصب مكتتب نشط جنباً إلى جنب مع فريق من المكتتبين المخصصين لهذا الغرض.

وفي مارس الماضي، أعلنت "سكون" و"أستا"، الوكيل الإداري للغير في "مجموعة لويدز"، أن منصة شركة "سكون" "Syndicate 2880" قد حصلت على موافقة "لويدز" لبدء الاكتتاب. حيث تم إطلاق المنصة في إطار مبادرة لويدز "syndicate-in-a-box" (SIAB)، والتي ستباشر عملها من خلال منصة "مجموعة لويدز" في مركز دبي المالي العالمي.

وبهذه المناسبة، قال جان لويس لوران جوزي، الرئيس التنفيذي لشركة "سكون": "نحن سعداء ببدء مزاولة عملياتنا من خلال منصة ’مجموعة لويدز‘ في مركز دبي المالي العالمي. ولا شك أنه من خلال القدرة الحصرية على الاكتتاب في المنصة، سنتمكن من تنويع المخاطر في ميزانيتنا العامة بما يخوّل لنا تعزيز مكانتنا كإحدى أفضل شركات التأمين في المنطقة. وأود أن أشكر ’لويدز دبي‘ ومركز دبي المالي العالمي وسلطة دبي للخدمات المالية وشريكنا ’أستا‘ على دعمهم المتواصل لتمكيننا من تحقيق هذا الإنجاز المهم للشركة".

من جانبه، قال كريستوفر ويلدي، نائب الرئيس التنفيذي- رئيس الفروع التّجارية للتأمين في شركة "سكون": "تتطلع "سكون" إلى اغتنام الفرص الجديدة المتاحة من خلال نموذج ’syndicate-in-a-box‘ بالتعاون مع ’مجموعة لويدز‘ هنا في مركز دبي المالي العالمي. ويسعدني أنه تم تكوين فريق عمل متكامل على قدر عالي من المهنية والكفاءة، بما يعكس توجّهنا والتزامنا وسعينا إلى توفير خدمة عالية الأداء عبر الاستفادة من منصة ’لويدز‘".

وبدوره، قال سلمان جعفري، الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال في مركز دبي المالي العالمي: "نحن سعداء باختيار منصة شركة "سكون" Syndicate 2880لمركز دبي المالي العالمي لتعزيز نطاق عملياتها في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة ككل، وذلك نظراً للمكانة التي يحتلها المركز باعتباره أكبر مركز حاضن لتجمع شركات التأمين عالمية ورائدة في المنطقة، حيث يضم المركز أكثر من 100 شركة للتأمين وإعادة التأمين والتأمين الذّاتي وغيرها من الكيانات المتعلقة بقطاع التأمين، بما في ذلك ’مجموعة لويدز‘. وانطلاقاً من الدور المنوط بنا، فنحن ملتزمون بتنمية هذا القطاع المحوري والحيوي بصورة أكبر من خلال استقطاب عملاء جُدد ومساعدة العملاء الحاليين على تنمية أعمالهم وتحقيق النمو المنشود. كما نؤكد حرصنا بشكل خاص على تعزيز عامل الابتكار ضمن هذا القطاع على غرار نموذج ’syndicate-in-a-box‘، والذي نعتقد أنه سيُسهم في تعزيز استقطاب المزيد من الخبرات العالمية وبالتالي إضافة المزيد من الزخم لخدمة مستقبل القطاع".

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