2022 عام الإدراجات الأقوى في أسواق الإمارات

المصدر: أبوظبي – صبري صقر

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شهدت أسواق المال المحلية في عام 2022 سلسلة إدراجات بلغت نحو 15 إدراجاً، هي الأقوى في تاريخ أسواق المال الإماراتية منذ تأسيسها، من حيث عدد الإدراجات وضخامتها وتنوعها.

وشهد سوق دبي المالي 6 إدراجات، فإلى جانب تعاونية الاتحاد، تم طرح تداول أسهم هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا»، ثم «مجموعة تيكوم»، و«سالك»، و«إمباور»، وأخيراً إدراج سهم مجموعة «تعليم القابضة».

واستقطبت الطروحات الأولية الـ5 طلبات اكتتاب بأرقام قياسية من المستثمرين، بلغت 673 مليار درهم، كما تم إدراج أسهم «تعاونية الاتحاد» عام 2022.

وشهد سوق أبوظبي للأوراق المالية نحو 9 إدراجات بدأت مع طرح «موانئ أبوظبي»، و«بروج»، و«برجيل القابضة»، و«بيانات»، و«إنفيكتوس»، و«إي دي سي كوربوريشن للاستحواذ»، و«بيت الاستثمار الخليجي»، و«جي إف إتش»، وأخيراً إدراج أسهم شركة «أمريكانا».

ويصف الخبراء 2022 بأنه عام الإدراجات الأولية في أسواق المال الإماراتية منذ تأسيسها من حيث العدد والضخامة، إضافة إلى تنوع الإدراجات في سوقي أبوظبي ودبي. وقد تضمنت قائمة الإدراجات في سوق دبي:

«ديوا»

وبدأ تداول أسهم هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» في أبريل الماضي بسوق دبي تحت الرمز «DEWA»، وباكتمال إدراجها، أصبحت أكبر شركة مدرجة في السوق بقيمة سوقية تبلغ 124 مليار درهم بناءً على سعر طرحها النهائي الذي تم تحديده عند 2.48 درهم للسهم الواحد.

وتضمن الطرح بيع الشركة 9 مليارات سهم تمثل 18 % من رأسمالها المُصدر، لتبلغ حصيلة الطرح الإجمالية 22.3 مليار درهم، مع احتفاظ حكومة دبي بحصة تمثل 82 % من رأس المال المُصدر للشركة.

وشكل الطرح العام الأولي لـ«كهرباء ومياه دبي» أكبر اكتتاب عام على الإطلاق في تاريخ أسواق المال بدولة الإمارات، والأكبر في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا منذ بداية 2022.

وشهدت «ديوا» طلباً قوياً وإقبالاً استثنائياً على أسهمها من مختلف شرائح المستثمرين.

«تيكوم»

وبدأ تداول أسهم «مجموعة تيكوم» أوائل يوليو 2022، تحت رمز التداول «TECOM»، بعد اكتمال طرحها العام الأولي، وإدراجها بنجاح في سوق دبي. واستقطب طرح «تيكوم» طلباً قوياً في اكتتاب المستثمرين من المؤسسات المؤهلة واكتتاب الأفراد في الإمارات.

وبلغت قيمة طلبات الاكتتاب المستلمة 35.4 مليار درهم، ما أسفر عن تغطية إجمالية لكمية الأسهم المطروحة بأكثر من 21 مرة بحسب السعر النهائي.

ونجحت «تيكوم» من خلال هذا الطرح في جمع 1.7 مليار درهم، وحققت مجموعة «تيكوم» نجاحاً كبيراً تجلى في كسب أعلى نسبة تغطية في تاريخ الاكتتابات العامة في سوق دبي وقت الإدراج.

تعاونية الاتحاد

وتم إدراج أسهم «تعاونية الاتحاد» في 18 يوليو تحت رمز التداول «UNIONCOOP» ضمن قطاع السلع الاستهلاكية.

وتعتبر «تعاونية الاتحاد» أول تعاونية استهلاكية في الإمارات تُقدم على هذه الخطوة تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء بشأن تداول أسهم الجمعيات التعاونية في الأسواق المالية.

كما تعتبر من أكبر التعاونيات الاستهلاكية على مستوى الدولة، وتجاوز إجمالي قيمة حقوق مساهميها حاجز 3 مليارات درهم، وهي تمتلك سجلاً حافلاً بالإنجازات والتميز التشغيلي والمالي منذ العام 1984.

حيث حققت معدل نمو سنوياً تراكمياً نسبته 20.5 % لصافي الأرباح بين عامي 1984 و2021، في حين بلغ معدل النمو السنوي التراكمي للمبيعات 16.85 %.

«سالك»

تم إدراج أسهم شركة «سالك» في سوق دبي أواخر سبتمبر، حيث تم تداول أسهم الشركة تحت الرمز «SALIK».

وذلك بعد الطرح العام الناجح لأسهمها. وحظي إدراج شركة «سالك»، المُشغل الحصري لبوابات التعرفة المرورية في دبي، باهتمام كبير من قبل المستثمرين داخل الدولة وخارجها.

ودفعت قوة الطلب الاستثماري الشركة إلى رفع نسبة الطرح إلى 24.9 % من أسهم رأس المال، بما يوازي 1,867,500,000 سهم بسعر درهمين للسهم، بدلاً من 20 % حسب المُخطط سلفاً.

وبلغ إجمالي قيمة طلبات الاكتتاب المُستلمة 184.2 مليار درهم بما يفوق قيمة الأسهم المطروحة بواقع 49 مرة، الأمر الذي يعكس قوة الطلب على أسهم «سالك» من مختلف فئات المستثمرين.

«إمباور»

وتم إدراج أسهم مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور» في منتصف نوفمبر الماضي ضمن قطاع المرافق العامة تحت الرمز «EMPOWER».

وبدأ تداول أسهم الشركة تتويجاً للطرح العام الناجح لأسهمها، الذي جمع 2.66 مليار درهم، لتصل القيمة السوقية للشركة إلى 13.30 مليار درهم عند الإدراج.

وبلغ سعر السهم في الطرح 1.33 درهم، وهو الحد الأعلى للنطاق السعري، علماً أن قوة الطلب الاستثماري دفعت الشركة إلى رفع حجم الطرح بنسبة 100 % عقب تغطية الاكتتاب العام بالكامل في اليوم الأول. وبلغ إجمالي طلبات الاكتتاب المستلمة 124.69 مليار درهم، بما يفوق قيمة الأسهم المطروحة بواقع 47 مرة.

«تعليم القابضة»

تم إدراج مجموعة «تعليم القابضة» أواخر نوفمبر 2022 في سوق دبي تحت الرمز «TAALEEM» ضمن قطاع الخدمات الاستهلاكية.

وبدأ تداول أسهم الشركة عقب إنجاز الطرح العام لأسهمها، الذي جمع 750 مليون درهم، لتصل بذلك قيمتها السوقية عند الإدراج إلى 3 مليارات درهم، وبلغ سعر السهم في الطرح العام 3 دراهم، كما بلغ إجمالي قيمة طلبات الاكتتاب المُستلمة 13.7 مليار درهم، بما يفوق قيمة الأسهم المطروحة بواقع 18 مرة.

وبالنسبة للإدراجات في سوق ابوظبي للاوراق المالية، فقد تضمنت القائمة:

موانئ أبوظبي

شهد سوق أبوظبي إدراج «موانئ أبوظبي» في 8 فبراير تحت رمز «ADPORTS»، بعدما نجحت في استقطاب رأس مال جديد من إصدار أولي. وبرزت موانئ أبوظبي بوصفها مؤسسة تتمتع بمرونة عالية أتاحت لها مواصلة التوسع، وتحسين قدراتها، وتعزيز مستويات تبني الابتكار. وتوظف «موانئ أبوظبي» العائدات النقدية من الإصدار الأولي، والبالغة 4 مليارات درهم، في تمويل خطط نمو المبيعات وعمليات الاستحواذ، ما يتيح للمجموعة تعزيز خططها للتوسع المحلي والدولي.

«بروج»

شهد سوق أبوظبي في 3 يونيو 2022 إدراج وبدء تداول أسهم شركة أبوظبي للدائن البلاستيكية «بروج»، في السوق الأول ضمن الفئة الأولى، برمز تداول «Borouge. و«بروج» المشروع المشترك للبتروكيماويات بين شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» وشريكها الاستراتيجي «بورياليس».

جاء إدراجها عقب استكمال الاكتتاب في أكبر طرح عام أولي على الإطلاق في أبوظبي، والأكبر لشركة بتروكيماويات في منطقة الشرق الأوسط.

وطرحت «بروج» 3 مليارات سهم من أسهمها، ما يعادل 10 % من رأسمالها، وتجاوزت القيمة الإجمالية لطلبات الاكتتاب الأسهم المطروحة، من جانب المستثمرين المؤهلين والمكتتبين الأفراد 306.3 مليارات درهم، لتتم تغطية الاكتتاب بحوالي 42 مرة ضعف القيمة المستهدفة.

«إي دي سي كوربوريشن»

وشهد سوق أبوظبي أواخر مايو الماضي إدراج وبدء تداول أسهم شركة «إي دي سي كوربوريشن» للاستحواذ ضمن السوق الأول الفئة الثانية، تحت الرمز «ADC»، وتم الإدراج بعد الانتهاء من الطرح العام، حيث تمكنت الشركة من جمع رأس مال قدره 367 مليون درهم من خلال طرح عام أولي لإجمالي 36.7 مليون سهم بسعر بلغ 10 دراهم للسهم الواحد.

«برجيل القابضة»

تم إدراج وبدء تداول أسهم شركة «برجيل القابضة» في سوق أبوظبي في 10 أكتوبر، ضمن السوق الأول - الفئة الأولى، برمز تداول «BURJEEL»، وذلك ضمن قطاع الرعاية الصحية، لتكون أكبر شركة للرعاية الصحية مدرجة في سوق أبوظبي.

وكان الاكتتاب في أسهم شركة «برجيل القابضة» بدأ بطرح 11 % من رأس مالها، ما يعادل 550.73 مليون سهم من أسهمها.

وتم تحديد سعر الطرح النهائي بدرهمين للسهم، أي عند الحد الأدنى للنطاق السعري، لتبلغ القيمة السوقية لبرجيل القابضة عند الإدراج حوالي 10.4 مليارات درهم. وبلغ إجمالي الطلب على الاكتتاب أكثر من 32 مليار درهم، ليتم تغطية الاكتتاب بنحو 29 مرة. ونتج عن عملية الطرح عائدات إجمالية قدرها 1,1 مليار درهم للشركة والبائع المساهم عند التسوية.

«بيانات»

شهد سوق أبوظبي نهاية أكتوبر إدراج وبدء تداول أسهم شركة «بيانات إيه آي بي إل سي»، ضمن السوق الأول، برمز تداول «BAYANAT». وتم ضم أسهم الشركة إلى قطاع التكنولوجيا، لتكون أول شركة ناشطة في قطاع التكنولوجيا يتم إدراجها في السوق.

وكانت «بيانات» طرحت 571.43 مليون سهم من أسهمها، ما يعادل 22.22 % من رأسمالها بسعر 1.1 درهم للسهم. وتجاوزت القيمة الإجمالية لطلبات اكتتاب الأسهم المطروحة من جانب المستثمرين، لتتم تغطية الاكتتاب في الشريحة الثانية بحوالي 41 مرة.

«إنفيكتوس»

وشهد سوق أبوظبي نهاية يونيو إدراج وتداول أسهم شركة «إنفيكتوس للاستثمار» ضمن سوق نمو، تحت رمز «INVICTUS». وجرى إدراج أسهم الشركة بشكل مباشر، حيث ظهرت ضمن شاشة التداول، ولم يتم طرح أسهمها طرحاً عاماً.

«أمريكانا»

أعلن سوق أبوظبي إدراج أسهم شركة «أمريكانا» للمطاعم العالمية «بي إل سي» شركة عامة محدودة ضمن السوق الأول - الفئة الأولى، اعتباراً من 12 ديسمبر 2022. ويعتبر طرح «أمريكانا» أول عملية إدراج مزدوج ومتزامن في سوق أبوظبي للأوراق المالية والسوق المالية السعودية «تداول».

تعميق السوق

وقال الخبير المالي والمحلل الاقتصادي، وضاح الطه: نستطيع أن نطلق على عام 2022 أنه عام الإدراجات الأولية في أسواق المال الإماراتية، مشدداً على أن هذه الإدراجات أدت إلى تعميق السوق وتنويع القطاعات، ومنحت فرصا كبيرة للمستثمرين المحليين، وكذلك الأجانب، في مدى أوسع من القطاعات والشركات.

وأضاف أن الشركات المدرجة تمتلك تاريخاً جيداً وأداءً جيداً، مشيراً إلى أن الإقبال الكبير على الاكتتابات التي حدثت على مدار العام يبرز بقوة من خلال عدد مرات التغطية لكل اكتتاب.

وأضاف أن وتيرة الإدراجات كانت الأعلى في أسواق الإمارات منذ تأسيسها، وخاصة مع هذا الحجم من الإدراجات وقيمتها. وأوضح أن الإقبال الكبير على الإدراجات يؤكد كذلك التوفر القوي للسيولة. وأكد وضاح الطه أن الإدراجات الجديدة تعتبر غذاءً أساسياً لنمو الأسواق.

العام الأفضل

ويرى محمد علي ياسين، مستشار الأسواق المالية، أن عام 2022 يعتبر العام الأفضل من حيث حجم الإصدارات الأولية وعددها، مشيراً إلى أن الإصدارات الأولية ليست فقط ضرورة لنمو الأسواق، لكنها إشارة إلى انتعاش الأسواق المالية.

وأوضح أن أسواق المال في الإمارات شهدت في 2022 إصدارات أولية عديدة لشركات كبيرة وصغيرة أيضاً، وجميع الإدراجات نجحت بشكل لافت، مشيراً إلى أن كثيراً من الإدراجات الجديدة التي حدثت عام 2022 ستقود الأسواق المالية في المستقبل.

وأضاف أن سوق دبي مع تنفيذ الخطة التي تم الإعلان عنها منذ نهاية عام 2021 شهد في عام 2022 إدراجات تمثل قصص نجاح لافتة، مثل «ديوا» و«تيكوم» و«سالك»، وغيرها.

وحققت نجاحات يتابعها خبراء المال والأعمال من مختلف دول العالم، وتفتح شهية المستثمرين المحليين للاستثمار في الإصدارات الجيدة. وأكد بروز ثقة المستثمرين بالإصدارات الأولية. وأشار إلى أن «سالك» كان مثالاً جيداً جداً للإصدارات التي شهدها سوق دبي.

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