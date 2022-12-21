120 مليون درهم لبنتهاوس في منتجع العنوان جميرا بيتش ريزيدنس

المصدر: دبي - البيان

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طرحت شركة متروبوليتان بريميوم بروبرتيز للبيع أغلى شقق البنتهاوس في دبي بقيمة 120 مليون درهم في برج بوابة جميرا في منتجع العنوان جميرا بيتش ريزيدنس.

ويشغل البنتهاوس، المستوحى من الفيلم الإيطالي الكلاسيكي الشهير «الحياة حلوة» أو (La Dolce Vita)، الطوابق من 73 إلى 75، بمساحة إجمالية تبلغ 10,000 قدم مربعة. ويضم العقار أربع غرف نوم ومنطقة مجلس، ومصعداً خاصاً وأسقفاً مزدوجة الارتفاع، وهو يوفر إطلالات رائعة على أفق دبي ومنطقة بلوواترز وعين دبي ونخلة جميرا وبرج العرب، كما يتمتع بسهولة الوصول إلى منشآت ومرافق ترفيه واسترخاء من فئة الخمس نجوم.

ويقع المبنى على مسافة قصيرة من مناطق الجذب المحيطة، مثل ذا بيتش، وممشى مرسى دبي «دبي مارينا ووك». ويتميز هذا المشروع الذي يأتي على شكل ناطحة سحاب تضم 77 طابقاً بارتفاع 310 أمتار، بأطول مسبح لا متناهٍ في العالم، وهو يضم فندقاً وبرج ذا ريزيدنسز جميرا دبي السكني بإدارة العنوان، ومنتجع وسبا العنوان ريزيدنس جميرا دبي.

وقال بيتري مانيلا، مدير المبيعات في قسم Penthouse.ae المتخصص شركة متروبوليتان بريميوم بروبرتيز: «شهدنا في الأشهر الستة إلى الاثني عشر الماضية إقبالاً كبيرا للمستثمرين والمشترين من أصحاب الثروات المرتفعة للغاية من أوروبا ورابطة الدول المستقلة ممن يبحثون عن منازل جاهزة للتسليم.

كما سجل سوق العقارات زيادة في الطلب على الوحدات فائقة الفخامة. ونحن الآن بصدد طرح 10 شقق بنتهاوس تتراوح أسعارها بين 100 مليون و 400 مليون درهم في دبي، بعضها جاهز للسكن، وبعضها الآخر سيتم تسليمه خلال العام أو العامين المقبلين. ويقع بنتهاوس برج بوابة جميرا الذي طرحناه اليوم على آخر قطعة أرض في ممشى شاطئ جميرا، مما يجعله فرصة استثمارية استراتيجية».

وكان قسم Penthouse.ae باع مؤخراً بنتهاوس بقيمة 80.5 مليون درهم، فضلاً عن العديد من الوحدات العقارية فائقة الفخامة، بما في ذلك عقارات في مشروع «سي ميرور» بجزيرة جميرا باي بقيمة 154 مليون درهم، ومشروع سيكس سينسيز ريزيدنس في نخلة جميرا بقيمة 82 مليون درهم.

ومشروع ذا رويال أتلانتس ريزورت آند ريزيدنسز في نخلة جميرا بقيمة 62.9 مليون درهم، ومشروع بي ڤي ريزيدنسز في الجزيرة 2 بقيمة 50 مليون درهم إماراتي، ورويال أتلانتس ريزورت آند ريزيدنسز في نخلة جميرا بقيمة 43 مليون درهم، وحي إليسيان مانشن في مشروع تلال الغاف بقيمة 41 مليون درهم، ومنتجع وسبا العنوان جميرا بمنطقة مساكن شاطئ جميرا (JBR) بقيمة 40 مليون درهم، وطابق كامل في مبنى لي بونت بمشروع بورت دو لا مير بقيمة 42 مليون درهم.

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