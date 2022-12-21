1.4 مليار درهم سيولة الأسهم

المصدر: (أبوظبي - وام)

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استقطبت أسواق الأسهم المحلية سيولة تجاوزت 1.4 مليار درهم أمس في ختام تداولات أمس، مع تركيزها بشكل رئيسي في أسهم العقار والمالية والبنوك.

وتوزعت السيولة بواقع 1.19 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية و206.9 ملايين درهم في سوق دبي المالي، بعد التداول على 305.5 ملايين سهم عبر تنفيذ أكثر من 15.5 ألف صفقة.

وارتفع مؤشر سوق دبي العام بنسبة 0.24 % ليغلق عند مستوى 3348.43 نقطة، فيما وصل مؤشر سوق أبوظبي «فادكس 15» إلى مستوى 10366.87 نقطة، وسجل مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» مستوى 10343.07 نقطة.

عزز صعود سوق دبي ارتفاع «الإمارات دبي الوطني» بنسبة 0.38 % و«ديوا» 0.43 % و«إمباور» 0.73 % و«تبريد» 10.14 % و«سالك» 0.4 %، كما صعد سهم «أمانات القابضة» بنحو 0.83 % مع إعلان الشركة عن إندماج سكون العالمية القابضة مع مركز كامبريدج لتؤسس بذلك أكبر منصة للرعاية الطبية وإعادة التأهيل في المنطقة.

وتصدر «إعمار العقارية» النشاط مستقطباً سيولة بأكثر من 36.9 مليون درهم، تلاه «إمباور» بنحو 28.8 مليون درهم، و«تبريد» بسيولة 22.59 مليون درهم، يليه «دبي الإسلامي» جاذباً 22.2 مليون درهم.

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