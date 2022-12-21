تجارب ممتعة في الأسواق الخارجية بمهرجان دبي للتسوق

المصدر: دبي- البيان

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تتنوع التجارب خلال موسم الأعياد في ظل طقس دبي المعتدل.

وتوفر المناطق والأسواق الخارجية فرصاً لا تعوض للعائلة والأصدقاء للاستمتاع بالأنشطة المتنوعة واقتناص الصفقات في أسواق مفعمة بالحيوية تقام خلال الدورة الثامنة والعشرين من مهرجان دبي للتسوق.

وتوفر هذه الأسواق الفرصة لشراء العديد من المنتجات والأمتعة الحصرية من الملابس والأدوات المنزلية وغيرها، إلى جانب تذوّق أشهى الأطعمة في المدينة، فضلاً عن إمكانية حضور الحفلات الموسيقية الحصرية التي يحييها نخبة من الموسيقيين المميزين على المسرح. وتتعدد الأسواق المؤقتة التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة في جميع أنحاء المدينة خلال مهرجان دبي للتسوق، وهي:

سوق السيف

يقدم سوق السيف لزواره خلال الدورة الحالية لمهرجان دبي للتسوق برنامجاً شاملاً من الأنشطة الترفيهية. حيث يوفر السوق الذي تتواصل فعالياته في الفترة بين 23 ديسمبر و29 يناير من الساعة الرابعة عصراً حتى الساعة العاشرة مساءً تجربة تسوق أصيلة، حيث أصبح سوق السيف من الوجهات العائلية المفضلة لسكان وزوار دبي.

والذي يوفر تجربة شاملة تلبي متطلبات الجميع بفضل العروض المباشرة التي سيتم تنظيمها على مدار الشهر والفعاليات الأسبوعية المخصصة للأطفال والتي تتيح لهم تناول الأطعمة والمشروبات اللذيذة والاستمتاع بالألعاب النارية الرائعة في عطل نهاية الأسبوع، إلى جانب تجربة التسوق الفريدة والتي تجمع بين السلع الحديثة والتقليدية.

اتصالات إم أو تي بي

تعود فعالية «اتصالات إم أو تي بي» من جديد في عام 2023 في الفترة بين 19 و29 يناير. وتمتاز بمفهوم تسوق فريد مع احتضانها لعلامات تجارية عالمية ومحلية.

كما أنها تقدم تجارب متنوعة في المأكولات والمشروبات، علاوة على الفعاليات الترفيهية والأنشطة الممتعة. وتقام فعالية «اتصالات إم أو تي بي» في حي دبي للتصميم، الذي يعتبر مركز الفنون والتصميم والإبداع في المدينة، حيث تركز على الطاقة الكهربائية والعالمية لمدينة نيويورك.

ويوفر السوق تجارب البيع بالتجزئة المميزة بفضل المصممين والمصنعين العصريين والمحافظين على الاستدامة بما في ذلك علامات المجوهرات مثل «أول ذات دوري» و«ماتيلد» وعلامات الألبسة مثل «أونلي إيثيكال» و«ويستد يوث» وعلامة «وادي دي» الإماراتية المتخصصة بالسلع الجلدية.

ويمكن الاستمتاع بالتسوق وتناول الأطعمة اللذيذة في أكشاك الطعام حيث يمكن تناول أشهى الأطباق في «باوفريند» أو الدجاج المقلي المقرمش في «بيكل أند تشيكن كون» وبرغر «فومو» المفضل لدى محبي الطعام.

متاجر الثمانينات

ويمكن السفر عبر الزمن مع فعالية «دبي 80’s»، أحدث نشاط في مهرجان دبي للتسوق بدءاً من 23 ديسمبر حتى 8 يناير في «لاست إكزت الخوانيج» وممشى الخوانيج. وتوفر الفعالية فرصة لاستعادة الذكريات الجميلة مع كل ما هو قديم بدءاً من الألعاب والمجلات والكتب القديمة وصولاً إلى ألعاب الفيديو والسيارات الكلاسيكية وغيرها الكثير.

وهكذا يمكن الانغماس في مشاعر الحنين الدافئة إلى الماضي أثناء تناول الوجبات الخفيفة من زمن الطفولة، والاستمتاع بتجربة موسيقية تعود إلى ثمانينات وتسعينات القرن الماضي والعقد الأول من القرن الحالي. تجربة شاملة في رحلة إلى الماضي لتبعث ذكريات الطفولة التي لا تُنسى.

فايبز باي ذا باي

وتتوفر مجموعة من العروض الرائعة على إنستغرام مع «فايبز باي ذا باي» بما في ذلك مجموعة متنوعة من عربات طعام الشوارع والأسواق الجديدة المتنوعة من الساعة الرابعة عصراً حتى العاشرة مساءً في دبي فستيفال سيتي مول.

بالإضافة إلى عروض سيرك فونتانا المائي الشهير والأول من نوعه خلال الأسبوع في السادسة مساءً، وفي عطلة نهاية الأسبوع في الثالثة عصراً والسادسة مساءً حتى 31 ديسمبر. كل أفراد الأسرة على موعد مع مجموعة من الأنشطة التي تناسب جميع الأعمار في دبي فستيفال سيتي مول.

ويمكن للجميع التسوق والربح والاستمتاع بالعروض الترفيهية مع مهرجان دبي للتسوق حتى 29 يناير 2023، حيث يقدم المهرجان عروضاً ترفيهية عالمية وفعاليات مبتكرة وجوائز قيمة. ويُعد مهرجان دبي للتسوق أطول مهرجان تسوق على مستوى العالم، وتحول على مدار 28 عاماً الماضية إلى احتفال مميز للمواطنين والمقيمين والزوار على حدٍ سواء.

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