23 ديسمبر تفعيل زيادة نسب تملك الأجانب والأفراد في أسهم «تبريد»

المصدر: دبي - وام

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أعلنت الشركة الوطنية للتبريد المركزي «تبريد» تفعيل قرار زيادة نسب تملك الأجانب في أسهم الشركة اعتباراً من جلسة تداول يوم الجمعة القادم الموافق 23 ديسمبر الجاري.

وقالت الشركة، في إفصاح لسوق دبي المالي، إنه مع تفعيل القرار سيتم زيادة نسبة تملك الأجانب لأسهم الشركة من 49% إلى 100%، وزيادة نسبة تملك الأفراد لأسهم الشركة من 20% إلى 100%.

وأغلق سهم «تبريد» في بورصة دبي اليوم، مرتفعاً بنسبة 10.14% عند مستوى 3.15 دراهم بعد التداول على 7.5 ملايين سهم بقيمة 22.59 مليون درهم من خلال 321 صفقة، ليتصدر بذلك المرتبة الثالثة في قائمة الأنشط بالقيم والمرتبة الخامسة في قائمة الأنشط بالأحجام.

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