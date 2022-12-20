«هيتاشي إنرجي» تعمل على تطوير مستقبل مستدام في مجال الطاقة

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت «هيتاشي إنرجي» Hitachi Energy، المتخصصة في التكنولوجيا العالمية التي تعمل على تطوير مستقبل مستدام للجميع في مجال الطاقة، والتي تتخذ من دبي مقراً إقليمياً لها، أخيراً عن فوزها بعقد لتوريد نظامها للشحن فائق السرعة «جريد إيموش فلاش» إلى اثنين من أكثر خطوط الحافلات ازدحاماً في مدينة «كليرمون فيراند» في وسط فرنسا.

ويعد «جريد إيموشن فلاش» الخيار الأول لمشغل النقل العام في المدينة، شركة «إس إم تي سي – إيه سي»، التي تتطلب نظام شحن سريعاً، فعالاً موثوقاً وآمناً سيساعد على تحفيز سائقي السيارات على استخدام حافلات النقل العام الخالية من الانبعاثات، بدلاً من مركباتهم.

ويعتبر حل «جريد إيموش فلاش» جزءاً من برنامج «إنسباير» Inspire الخاص بالمدينة والهادف إلى إنشاء نظام نقل حضري مستدام والحد من الانبعاثات والاختناقات المرورية والضجيج في منطقة العاصمة. ويشتمل النظام على 40 حافلة كهربائية جديدة، وخطوط مخصصة للحافلات لتقصير رحلات الركاب، وفواصل زمنية قصيرة جداً بين مواعيد الحافلات.

إضافة إلى أنه يساعد على تجنب حالات انقطاع خدمة الحافلات الناجمة عن البطاريات المفرغة. وكنتيجة لذلك، تهدف شركة «إس إم تي سي – إيه سي» إلى رفع درجة رضا الركاب وزيادة عدد رحلاتهم بشكل كبير من 32 مليون رحلة حالياً إلى 52 مليون بحلول العام 2032. وسيسهم نظام النقل الكهربائي الجديد، الذي سيدمج في بيئة حضرية معقدة، في تخفيض الانبعاثات الكربونية بمقدار 5000 طن سنوياً.

ويعمل نظام الشحن فائق السرعة «جريد إيموش فلاش» من «هيتاشي إنرجي» على تمكين المدن من الحد من التلوث البيئي الناجم عن أنظمة النقل التابعة لها دون التأثير على الطاقة الاستيعابية للركاب أو المدد الزمنية للرحلة. فهو يشحن الحافلات بسرعة في غضون ثوانٍ في محطات مختارة، مع إمكانية استكمال الشحن فائق السرعة خلال الاستراحات القصيرة في محطات ومستودعات الحافلات.

وقال «نيكلاس بيرسون»، العضو المنتدب لوحدة دمج الشبكة في «هيتاشي إنرجي»: «يسعدنا الفوز بهذا العقد المهم لمساعدة إحدى مدن فرنسا التاريخية على التحول من نظام النقل العام المعتمد على الوقود الأحفوري إلى الحافلات الكهربائية الخالية من الانبعاثات الكربونية»، وأضاف: «نتشارك مع مدينة كليرمون فيراند الرؤية والقيم ذاتها في أن وسائل النقل العام الكهربائية تقود إلى تحقيق مستقبل مستدام للطاقة وجودة حياة أفضل للسكان الذين يعيشون ويعملون في المدينة».

ويعتبر «جريد إيموشن فلاش» جزءاً من نظام النقل الكهربائي في «نانتس» بفرنسا، التي حازت في وقت سابق من هذا العام أرفع جائزة على مستوى الصناعة للتميز التشغيلي والتكنولوجي من منظمة التجارة العالمية الرائدة للنقل العام

«UITP». وتم عرض نظام الشحن السريع في مدينة «نانتس» على قناة بي بي سي ضمن سلسلتها Humanising Energy حول الابتكار في عالم الطاقة.

وكانت «هيتاشي إنرجي» قد حصلت على عقد من مصنع الحافلات الكهربائية HESS السويسري. حيث تعاونت الشركتان في وقت سابق على حلول الحافلات الكهربائية والشحن السريع لمدينة بريسباين في استراليا، وجنيف في سويسرا، ونانتس في فرنسا. ومن الجدير بالذكر أن حلول «جريد إيموشن» هي إما قيد التشغيل بالفعل أو قيد التطوير في أستراليا وكندا والصين والهند والشرق الأوسط والولايات المتحدة والعديد من البلدان في أوروبا.

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