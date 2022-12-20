37.2 ملياراً تمويلات البنوك الوطنية للتجارة والصناعة في 8 أشهر

المصدر: أبوظبي - وام

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ارتفع حجم التمويلات الائتمانية الممنوحة من البنوك الوطنية لقطاعي التجارة والصناعة في الدولة، بنحو 37.2 مليار درهم خلال أول 8 أشهر من العام الجاري، وفق أحدث إحصاءات مصرف الإمارات المركزي التي أظهرت أن الرصيد التراكمي للائتمان المقدم من البنوك الوطنية إلى قطاعي التجارة والصناعة، وصل إلى 720.8 مليار درهم في نهاية أغسطس الماضي، مقابل 683.6 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2021، بزيادة نسبتها 5.44%.

وزاد الرصيد التراكمي للائتمان المقدم من البنوك الوطنية إلى قطاعي التجارة والصناعة على أساس سنوي بنسبة 4.83% مقابل 687.6 مليار درهم في سبتمبر 2021، بينما ارتفع على أساس شهري بنسبة 0.56% مقابل 717.3 مليار درهم في أغسطس السابق عليه.

ويعادل حجم التمويلات الائتمانية الممنوحة من البنوك الوطنية لقطاعي التجارة والصناعة في الدولة ما نسبته 89.5% من إجمالي الرصيد التراكمي للائتمان الممنوح للقطاعين والبالغ 805.1 مليارات درهم في نهاية سبتمبر الماضي، فيما بلغت حصة البنوك الأجنبية 10.5% بما قيمته 84.3 مليار درهم.

ووصل الرصيد التراكمي للائتمان المقدم من البنوك الوطنية في دبي لقطاعي التجارة والصناعة إلى 354.8 مليار درهم في نهاية سبتمبر الماضي، فيما بلغ 350.6 مليار درهم للبنوك الوطنية في أبوظبي، و99.7 مليار درهم للبنوك الوطنية في الإمارات الأخرى.

واستحوذت البنوك التقليدية على 666.6 مليار درهم أو ما يعادل 82.8% من التمويلات الائتمانية الممنوحة لقطاعي التجارة والصناعة في نهاية سبتمبر الماضي، فيما وصلت حصة البنوك الإسلامية لنحو 138.5 مليار درهم بما يوازي 17.2%.

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