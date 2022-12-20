الاستدامة والتقنيات الجديدة ضمن محاور قمة التجزئة بدبي مارس المقبل

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت قمة التجزئة، وهي حدث سنوي يجمع كبار القادة في قطاع التجزئة العالمي للحديث عن سير ومستقبل القطاع، عن مجموعة بارزة من المتحدثين ضمن جدول أعمالها في نسخة العام 2023. وتقام القمة على مدى يومين في موقعين هما أتلانتيس ذا بالم وأتلاتنتيس ذا رويال، يومي 14 و15 مارس 2023 لتكون الفعالية الأبرز للتواصل في القطاع.

ويسلط المتحدثون الضوء على ركائز أساسية للنقاش والحوار خلال الفعالية، تتضمن الاستدامة، ومشاركة العملاء، والتقنيات الجديدة. وتسلط الجلسات الضوء على مواضيع رئيسية منها «رعاية المجتمعات» وهو عرض تقدمه كاترين لي لارسون، الرئيس التنفيذي لدى كوبنهاغن كارتل، و«ثقافة الشركات» بقيادة رودني لام الرئيس التنفيذي لدى ديلي بيبر، بالإضافة إلى عرض حول «التركيز على العملاء» بقيادة مايكل كليجر، الرئيس التنفيذي لدى Mytheresa.

ويتضمن برنامج الفعالية على مدى يومين نخبة من المتحدثين البارزين في جدول أعمال حافل يركز على أهم الشؤون الحرجة في قطاع التجزئة العالمي. وتضم كوكبة الخبراء المرموقين كلاً من تومي هيلفيغر ومايكل وارد الرئيس التنفيذي لمتاجر هارودز، وكريستينا بلانيك، الرئيس التنفيذي لشركة مانولو بلانيك، وجو مالون مؤسس علامة Jo Loves، وتوم أنثرون الرئيس التنفيذي لدى فورتنوم اند مايسون.

، وسيث أليسون نائب الرئيس التنفيذي والمدير التجاري لدى علامة Levi Strauss & Co وغيرهم. وتشهد النسخة الثالثة من الفعالية مشاركة هذه النخبة المميزة لقصص النجاح الرائدة وعرض العديد من الأفكار والمفاهيم المبتكرة عبر جلسات النقاش المتخصصة والتي تهدف إلى تقديم تجارب التعلم على أعلى المستويات.

تكريم

وتكرم القمة تومي هيلفيغر كأبرز المؤثرين فيها، ويسبق الفعالية الرئيسية حفل عشاء يجمع نخبة القادة العالميين في مجال التجزئة للاحتفاء بالمساهمات القيمة التي قدمها في عالم الأزياء والتجزئة. يشهد حفل العشاء 70 من أبرز المؤثرين في القطاع الذين يواصلون أثرهم الإيجابي.

وقال جاري ثاتشر، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لقمة التجزئة: ستكون قمة التجزئة لهذا العام فعالية استثنائية ومميزة.

حيث نستضيف عدداً من أبرز القادة المرموقين في المجال من مختلف أنحاء العالم. وتركز القمة في نسختها المقبلة بشكل كبير على الاستدامة ومشاركة العملاء وعلى التقنيات الجديدة فيما نتعلم من التحديات التي يواجهها قطاع التجزئة ونستمد الأفكار الجديدة والمبتكرة.

وتتوقع القمة حضور أكثر من 850 خبيراً في قطاع التجزئة وأكثر من 80 متحدثاً عالمياً. وتتاح الفرصة للحاضرين للمشاركة في مجموعة من التجارب الملهمة، ومنها الجلسات المتخصصة وحفل الشاطئ والنقاشات المركزة. كما صممت أركان الاجتماعات الخاصة لتدعم الإبداع وتوفر بيئة ترسخ بناء علاقات العمل.

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