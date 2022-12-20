1.8 مليار درهم تصرفات عقارات دبي

المصدر: دبي- البيان

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 1.8 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 495 مبايعة، بقيمة 1.32 مليار درهم، منها 16 مبايعة للأراضي، بقيمة 45.98 مليون درهم، و479 مبايعة للشقق والفلل، بقيمة 1.28 مليار درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 9 ملايين درهم في منطقة مردف، تليها مبايعة بقيمة 5 ملايين درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد، تليها مبايعة، بقيمة 3 ملايين درهم في منطقة الحبية الثالثة.

وقد تصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 3 مبايعات بقيمة 6 ملايين درهم، وتلتها منطقة اليفرة 2 بتسجيلها 3 مبايعات بقيمة 4 ملايين درهم، وثالثة في الحبية الثالثة بتسجيلها 3 مبايعات بقيمة 10 ملايين درهم،

أما في ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 315 مليون درهم بمنطقة جميرا الأولى كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 29 مليون درهم في منطقة جميرا الأولى، وأخيراً مبايعة بقيمة 28 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وقد تصدرت منطقة مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 104 مبايعات بقيمة 162 مليون درهم، وتلتها منطقة الخليج التجاري بتسجيلها 54 مبايعة، بقيمة 87 مليون درهم، وثالثة في البرشاء جنوب الثانية بتسجيلها 46 مبايعة بقيمة 41 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 454.83 مليون درهم، منها 32 رهن أراضي بقيمة 147.02 مليون درهم و49 رهن فلل وشقق بقيمة 307.81 ملايين درهم، وكان أهمها بمنطقة الخليج التجاري بقيمة 193 مليون درهم وأخرى في منطقة مرسى دبي بقيمة 49 مليون درهم.

وأما الهبات فقد شهدت تسجيل 24 هبة بقيمة 34.33 مليون درهم كان أهمها بمنطقة جبل علي الأولى بقيمة 10 ملايين درهم، وأخرى في منطقة وادي الصفا 7 بقيمة 4 ملايين درهم.

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