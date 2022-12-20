مصرف أبوظبي الإسلامي ينجز 130 صفقة عبر منصته الرقمية بقيمة 128 مليون دولار

المصدر: أبوظبي- البيان

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أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي حصوله على «جائزة أفضل سوق إلكترونية» من منصة «ترايد أسيتس»، وذلك عن تميزه في مجال تبني التقنيات الرقمية المدعومة بتقنية البلوك تشين.

وفي أبريل من العام الماضي أصبح المصرف أول مؤسسة مصرفية إسلامية تعتمد تقنية البلوك تشين، لتنفيذ معاملات توزيع التمويلات التجارية، بالشراكة مع منصة «ترايد أسيتس» أول سوق إلكتروني للمصارف مدعوم بتقنية البلوك تشين.

ومن خلال اتفاقية الشراكة الاستراتيجية، التي وقعها العام الماضي مع منصة «ترايد أسيتس»، بهدف تعزيز كفاءة وإنتاجية الأعمال، واصل المصرف تبني التقنيات الجديدة والناشئة، ما أثمر عن نجاحه في إتمام 130 صفقة، من خلال منصة «ترايد أسيتس»، بقيمة إجمالية تجاوزت 128 مليون دولار حتى الآن.

وقال عبدالله الشحي، الرئيس العالمي لقطاع الأعمال الدولية في مصرف أبوظبي الإسلامي: «من خلال شراكتنا مع منصة «ترايد أسيتس» يواصل المصرف نجاحاته في مجال تنفيذ معاملات توزيع التمويلات التجارية، وأكد المصرف نجاحه عالمياً من خلال التزامه بتعزيز الكفاءة والإنتاجية والابتكار، وتقديم نموذج يحتذى به في مجال الأعمال في عالمنا الرقمي اليوم».

وقال ساميت كيه روي، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للتسويق لشركة فينتك إنوفيشن إنترناشيونال في منصة ترايد أسيتس:

هذه الجائزة شهادة على التزام مصرف أبوظبي الإسلامي بتبني الرقمنة، التي تدعم كفاءته وتسهل إمكانية الوصول لخدماته من جميع أنحاء العالم، وباعتماده على أنشطة سوقنا الإلكترونية، خلال السنوات الثلاث الماضية، برهن المصرف على أن بإمكان المؤسسات المالية والمصرفية ذات التفكير التقدمي والمستقبلي تغيير القطاع نحو الأفضل.

ويستكمل المصرف، من خلال هذه السوق الإلكترونية، مجموعة خدماته المتاحة للشركات عبر منصته الرئيسية ADIB Direct، التي تقدم خدمات تداول العملات الرقمية والعملات التقليدية الأجنبية. وتهدف منصة ADIB Direct، التي توفر خدماتها للشركات من مختلف الأحجام، إلى تحسين قدرة الشركات على إدارة تمويلاتها محلياً ودولياً.

وتشمل المزايا التي توفرها المنصة لوحات معلومات قابلة للتخصيص، والتوقعات الخاصة بالتدفقات النقدية، والإصدار والتمويل التجاري عبر الإنترنت، والتي يمكن الوصول إليها عبر جميع الأجهزة، بما في ذلك تطبيقات الهواتف المتحركة.

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