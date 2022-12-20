«نخلة جميرا» تستعد لاحتفالات نهاية العام بعروض ألعاب نارية مذهلة

المصدر: دبي - البيان

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تستعد «نخلة جميرا» لليلة نهاية العام 31 ديسمبر 2022 بعروض احتفالية تتضمن مناظر خلابة، وسماء مضاءة في الليل بألوان زاهية تنبض بالحياة، وإيقاعات عالية الحيوية وتشكيلة مذهلة لأشهى الأطباق وألذ المأكولات من جميع مطابخ العالم.

ولاستقبال العام الجديد وتوديع العام 2022 بشكل رائع، ستكون «نخلة جميرا» أفضل وجهة لكم مع ما تقدمه من حفلات مذهلة، ترفيه مباشر وعروض مدهشة. ستثير هذه الليلة الغنية بأشهى المأكولات والمرح، المزيد من إعجاب الزوار والعائلات مع عروض للألعاب النارية المذهلة في «بالم ويست بيتش» و«كلوب فيستا ماري» خلال سهرة رأس السنة.

أما الراغبون في زيارة «ذي بوينت» فنشجعهم على استخدام حافلات النقل المجانية من «نخيل مول» إلى وجهة الواجهة البحرية، والتي ستكون متوفرة من الساعة 8 مساءً حتى 3 بعد منتصف الليل، أو على استخدام خط «بالم مونوريل» للتنقل بسهولة إلى وجهات مختلفة في «نخلة جميرا»، والذي سيكون متوفراً لساعات إضافية من 9 صباحاً حتى 2 بعد منتصف الليل.

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