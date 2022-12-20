بنك أبوظبي الأول يطلق الحساب الجاري المرتبط بالاستدامة الأول من نوعه

المصدر: أبوظبي- البيان

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أطلق بنك أبوظبي الأول الحساب الجاري الجديد المرتبط بالاستدامة للعملاء من الشركات، لدعم العملاء في تحقيق أهداف الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، من خلال جعل أنشطة التنمية المستدامة جزءاً من الإدارة اليومية للنقد.

وكما هو الحال بالنسبة للحسابات الجارية التقليدية يمكن لعملاء البنك من الشركات استخدام الحساب المستدام، للاحتفاظ بالسيولة اليومية اللازمة لمتطلبات الأعمال ودفع واستلام المستحقات.

وبدوره سيحرص بنك أبوظبي الأول على استخدام المبالغ المودعة في الحسابات لتمويل المشاريع المستدامة، بما ينسجم مع إطار عمل التمويل المستدام في البنك، وتعتبر لاندمارك ريتيل واحدة من أكبر مؤسسات البيع بالتجزئة في المنطقة، وأول شركة تفتح حساباً جارياً مستداماً مع بنك أبوظبي الأول، تماشياً مع التزامها بتحويل منتجات الخزينة إلى منتجات مستدامة.

الحساب الجديد رافد قوي لمحفظة بنك أبوظبي الأول المتنامية من المنتجات والخدمات المرتبطة بالحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، التي تشمل السندات الخضراء، والقروض المرتبطة بالاستدامة.

كما تسهم هذه الخطوة في ترسيخ مكانة البنك رائداً للاستدامة في القطاع المصرفي، لكونه أول بنك يصدر سندات خضراء عام 2017، وأول بنك ينضم إلى التحالف المصرفي لخفض صافي الانبعاثات الكربونية على مستوى دولة الإمارات، ومنطقة دول مجلس التعاون الخليجي.

وقال مصطفى الخلفاوي، رئيس الخدمات المصرفية العالمية للإمارات والرئيس العالمي للجهات الحكومية والسيادية والقطاع العام في بنك أبوظبي الأول: تعكس هذه الشراكة التزامنا الجاد والمستمر تجاه مساهمينا وعملائنا وموظفينا في أسواقنا الرئيسية، خلال هذه المرحلة المهمة، التي تشهد تحولات تشغيلية واستراتيجية نحو تحقيق أهداف الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.

وسنواصل تعاوننا الوثيق مع شركائنا الاستراتيجيين في إطار هذا التوجه المشترك، من خلال تقديم حلول مبتكرة وفعالة، تلبي احتياجاتهم المصرفية الرئيسية على كل المستويات.

وقال سانجاي سيثي، مدير إداري أول ورئيس العمليات المصرفية الدولية ببنك أبوظبي الأول: يدرك البنك مدى اهتمام العديد من العملاء بلعب دور أكبر في مكافحة التغير المناخي.

والمساهمة في المبادرات البيئية والاجتماعية البناءة، بأسلوب يضمن لهم في الوقت ذاته تلبية احتياجات أعمالهم وتحقيق النجاحات، التي يتطلعون إليها، ويقدم الحساب المستدام منتجات وخدمات، تتكامل فيها الأهداف المؤسسية والبيئية، بحيث تصبح الاستدامة جزءاً لا يتجزأ من أنشطة إدارة النقد لأي شركة.

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