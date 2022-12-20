«دبي باركس آند ريزورتس» تطلق باقات إقامة حصرية خلال موسم العطلات

المصدر: دبي - البيان

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أطلقت مدينة «دبي باركس™ آند ريزورتس»، أكبر متنزه ترفيهي متكامل في الشرق الأوسط، باقات إقامة جديدة للضيوف الباحثين عن ملاذ مليء بالراحة والمتعة والتشويق خلال موسم العطلات، وبات بإمكان النزلاء الإقامة في قلب الحدث ووسط عالم من المرح والمغامرة والترفيه، والاستمتاع بالعروض الاحتفالية المميزة التي ستشهدها إحدى أكبر الوجهات الاحتفالية في دبي.

فندق لابيتا في دبي باركس™ آند ريزورتس من مجموعة فنادق «أوتوغراف كوليكشن»

يقع فندق لابيتا على بعد خطوات من جميع الأنشطة والفعاليات الاحتفالية التي سيزخر بها متنزه دبي باركس™ آند ريزورتس، ويمكن للعائلات والأصدقاء، الذين يتطلعون للاحتفال بطريقة فريدة خلال العطلة، حجز ملاذ لهم في هذا الفندق المميز بطابعه البولونيزي الفاخر، الذي يعد جزءاً من سلسلة فنادق أوتوغراف كوليكشن التابعة لـ«ماريوت الدولية». وتتوافر الحجوزات في لابيتا لمدة ليلتين على الأقل.

وذلك بدءاً من 24 ديسمبر وحتى 26 ديسمبر، حيث سيقدم الفندق لضيوفه إقامة في فيلا مزينة بالكامل بمناسبة عيد الميلاد، وذلك لإضفاء أجواء احتفالية مبهجة على إقامتهم التي ستشمل وجبة إفطار، وعشاءً شهياً في ليلة عيد الميلاد، إضافة إلى زيارة شخصية سيقوم بها بابا نويل بنفسه.

وسيتمكن عشاق التشويق من الضيوف، بفضل ميزة الوصول السريع التي تأتي ضمن باقة الإقامة الفندقية، من تجاوز طوابير الوقوف على الأنشطة والفعاليات في موشينجيت™ دبي ومتنزه بوليوود باركس دبي. وقد أعد متنزه دبي باركس آند ريزورتس لضيوفه مغامرات احتفالية مميزة هذا الموسم، تشمل ما يزيد على 50 فعالية في متنزهاته الأربعة، بما في ذلك عروض الألعاب النارية، والأغاني المباشرة، والأنشطة الاحتفالية، والعروض الحية الساحرة.

فندق ليجولاند

يقدم فندق ليجولاند للآباء فرصة لمشاركة صغارهم في فعالية «المبيت مع بابا نويل» الجديدة كلياً، وذلك خلال الفترة من 14 ديسمبر إلى 8 يناير في الفندق الفريد من نوعه في المنطقة لقضاء العطلات للأطفال.

تبدأ أسعار الإقامة في الفندق ضمن فعالية «المبيت مع بابا نويل» من 500 درهم للشخص الواحد، وتشمل رسالة مكتوبة من بابا نويل للضيف، وهدية من مكعبات الليجو الممتعة، وزجاجة مياه احتفالية مجانية قابلة لإعادة التعبئة، إضافة إلى أنشطة متنوعة رائعة سيشهدها الفندق.

وبالإضافة إلى ذلك، سيستمتع الضيوف ببوفيه إفطار مجاني، وبالوصول إلى فعاليات موسم الشتاء الرائعة والعروض المبهرة في متنزه ليجولاند® دبي الترفيهي حتى 8 يناير 2023. تتوافر باقة «المبيت مع بابا نويل» فقط للضيوف الذين يحجزون مباشرة عبر LEGOLAND.ae.

يضم الفندق غرفاً بخمسة مواضيع مختلفة؛ «القرصان» و«المغامرة» و«ليجو نينجاكو» و«ليجو فريندس» و«المملكة»، ولكل منها تجربة مختلفة للبحث عن الكنز، حيث سيستمتع الأطفال بمغامرات احتفالية مميزة طوال فترة إقامتهم.

فندق روف آت ذا بارك

يتميز «روف آت ذا بارك» بأنه محطة شاملة للترفيه والمغامرات، يضم ممشى لعرض الأزياء، ويقدم ما يناسب جميع أفراد العائلة بالقرب من هذه الوجهة الترفيهية الرائعة، وتزخر قائمته الواسعة من المأكولات بأصناف عالمية مبتكرة، وذلك بأسعار منخفضة للغاية، ويقع الفندق على بعد دقائق قليلة من ريفرلاند دبي، وهو خيار مثالي للراغبين في البقاء بالقرب من جميع الفعاليات الاحتفالية والمغامرات.

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