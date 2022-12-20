إعمار مولز تنظم فعاليات موسم نهاية العام بالتزامن مع مهرجان دبي للتسوّق

المصدر: دبي - البيان

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يستهلّ دبي مول ودبي هيلز مول ودبي مارينا مول موسم نهاية العام للعام 2022 والدورة الثامنة والعشرين من مهرجان دبي للتسوّق بالإضاءات الجميلة والعروض الترويجية المذهلة ابتداءً من 15 ديسمبر.

وتحرص إعمار مولز على استقبال الموسم المرتقب بالديكورات المضيئة التي تشعّ بالبهجة والجمال في وجهاتها المختلفة، حيث سيستمتع زوّار دبي مول بالديكورات الأنيقة والأضواء المنشرة في مختلف طوابق المركز التجاري ومواقعه، إلى جانب الثريا البرّاقة المتدلّية من الأسقف في كلّ ممرّ يتّصل بالساحة الكبيرة، وصولاً إلى منطقة الأزياء «فاشن دوم».

كما يمكن للمتسوّقين أيضاً التقاط أجمل الصور مع شخصية رودلف المحبوبة بجانب الشلال الشهير في دبي مول مع خلفية مثالية لالتقاط صورة عائلية، بالإضافة إلى مجموعة من القناطر المضاءة والمزينّة بالنجوم التي تلائم أجواء الموسم الاحتفالية.

وتستقبل الضيوف في سوق البحر مجموعة من الديكورات الرائعة والزينة التي تعكس جمال الموسم وبهجته، مثل بلّورات الثلج والأضواء والكثير من الديكورات التي تحوّل المكان إلى وجهة مثالية للتصوير والاستمتاع بالجمال. كما تتزيّن الشوارع والمناطق المحيطة في منطقة وسط مدينة دبي بمجموعة من النجوم، والزخارف، وحيوانات الرنة، والإضاءات الذهبية اللامعة بما يضفي طابعاً وأجواء احتفالية رائعة تبهج جميع الزوار.

أما بالنسبة لزوّار «دبي هيلز مول» فسيستمتع الضيوف بمنطقة خاصة لالتقاط الصور الجميلة التي تحمل طابع الموسم، حيث يمكنهم التصوير مع عدد من الأشجار المزيّنة بأجمل الديكورات والأضواء، أو مع شجرة الميلاد الرائعة والفقّاعات العملاقة التي يمكن الجلوس بداخلها، وحتى مع غزال الرنة الذي يبلغ طوله 7 أقدام والمزيّن بالأضواء الذهبية ليكون معلماً مدهشاً.

كما يُقدّم دبي مارينا مول طابعاً مميّزاً للاستمتاع بجمال الأشجار المزيّنة في مدخل المول الرئيسي وعلى طول الممشى.

وتُقدم إعمار مولز تجربة التسوّق الرائعة هذه في وجهاتها الثلاث «دبي مول»، و«دبي هيلز مول»، و«دبي مارينا مول» تزامناً مع بدء فعاليات مهرجان دبي للتسوّق، أكثر المهرجانات استقطاباً للأفراد من مختلف أنحاء العالم، وعلى وجه الخصوص عشّاق التسوّق.

وبوسع زوّار إعمار مولز الاستمتاع بفرص رائعة للشراء بخصومات وعروض مميزة على منتجات الجمال والأزياء والتكنولوجيا والمنزل وغيرها خلال الفترة من 15 ديسمبر وحتى 29 يناير، والاستفادة منها لشراء أجمل الهدايا للأسرة والأصدقاء بأسعار تنافسية.

وفي إطار حرصها المتواصل على الارتقاء بتجربة المتسوّقين، تقدّم إعمار مولز إمكانية الاستفادة من خدمة «تسوّق الآن وادفع لاحقاً» بالشراكة مع بنك الإمارات دبي الوطني والتي تستمرّ حتى يوم 31 ديسمبر.

حيث يُمكن لحاملي بطاقة «بنك الإمارات دبي الوطني U من إعمار» الائتمانية، البطاقة المشتركة من بنك الإمارات دبي الوطني وبرنامج الولاء U من إعمار، التسوّق للحصول على أحدث الأزياء الشتوية أو تناول الطعام في أحد المطاعم الراقية أو استكشاف المعالم الترفيهية في تلك الوجهات الجميلة، وتقسيط قيمة المشتريات التي تتجاوز قيمتها 500 درهم إماراتي إلى دفعات بدون أي فوائد، ولمدّة تتراوح من ثلاثة إلى ستّة أشهر.

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