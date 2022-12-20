«سيتي ووك» تحتفل بمهرجان دبي للتسوق بعروض ترفيهية وخصومات حصرية

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

ترحب سيتي ووك، المنطقة ذات التصميم المبتكر والمطاعم ووجهات التسوق والتجارب عالمية المستوى، بالزوار وسط أجواء شتوية دافئة وترفيه حي وخصومات ترويجية حصرية وأنشطة مثيرة بين يومي 15 ديسمبر 2022 و 29 يناير2023، بالتوازي مع انطلاق النسخة الثامنة والعشرين من مهرجان دبي للتسوق.

الحفلات الموسيقية الحية

سيستمتع الزوار بحفلات موسيقية حية في منطقة النافورة داخل سيتي ووك خلال مهرجان دبي للتسوق، ويمكنهم الانضمام إلى الرائعة دينا ستارز، فنانة البوب الأردنية الشهيرة، التي ستقدم حفلاً بمناسبة ليلة رأس السنة.

وبناءً على طلب الجماهير، تعود Tunes DXBمع مجموعة مذهلة من الفنانين بين يومي 6 و 15 يناير بحفلات موسيقية رائعة يحييها فنانون موهوبون، مما سيحول سيتي ووك إلى موجة من الأغاني والرقص.

سحب تيكت الترويجي

نشجع الزوار على تحديث تطبيق مكافآت تيكت، مع إجراء سحب تيكت الترويجي عبر كل الوجهات والعلامات التجارية الشريكة خلال مهرجان دبي للتسوق. وعبر إنفاق 100 درهم أو أكثر باستخدام تطبيق تيكت (بعد ربط بطاقة ائتمان/بطاقة بنكية) في سيتي ووك يمكن الاستفادة من فرصة ربح ما قيمته 50.000 درهم من نقاط تيكت كل أسبوع.

ولا يكتمل مهرجان دبي للتسوق دون القليل من التسوق. فمع الخصومات والعروض الترويجية المنتشرة في مختلف أرجاء الوجهة، يمكنكم أن تحصلوا على مجموعة من أفضل عروض التسوق في المدينة. ولا تفوتوا فرصة التلذذ بعروض أشهى وأفضل المطاعم في كل أنحاء سيتي ووك في ظل أجواء شتوية تحبس الأنفاس.

عروض السيرك الدولية

وستتاح للزوار فرصة تجربة عالم مليء بالترفيه عبر عروض السيرك التي تتحدى الجاذبية. وتنتظر زوار سيتي ووك عروض السيرك الأكثر ديناميكية. ويمكن للأطفال الاستمتاع بمشاهدة مجموعة متنوعة من الحيل المثيرة بما يشمل حيل الخفة، والموازنة، والهولا هوب، واللعب بالكرات، وفن الموازنة على العمود الصيني وثلاثي أكروباتي مشوق.

وسيستمر عرض سيرك كرايدل بين يومي 16 و 18 ديسمبر 2022، وستبدأ العروض عند الساعة 6:30 مساءً و 7:30 مساءً و 8:30 مساءً. كما سيقام عرض السيرك بين يومي 20 و 22 يناير 2023 حيث ستبدأ العروض عند الساعة 6:30 مساءً و 7:30 مساءً و 8:30 مساءً في سيتي ووك مقابل منطقة النافورة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز