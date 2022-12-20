«اتصالات من &e» تبرم شراكة مع «في إم وير» لتحسين الشبكات المؤسسية

المصدر: أبوظبي- البيان

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أعلنت «اتصالات الإمارات»، التي أطلقت هويتها المؤسسية المحدّثة تحت العلامة التجارية «اتصالات من &e»، إبرام شراكة مع شركة «في إم وير» لتعزيز وتوسعة خدمات «شبكات المناطق واسعة المعرفة بالبرمجيات» و«الوصول الآمن للطرفيات» المقدمة لعملائها من المؤسسات في دولة الإمارات.

وستمكّن الشراكة عملاء «اتصالات من &e» من مؤسسات القطاعين العام والخاص من تعزيز شبكاتهم من دون الحاجة إلى بنية تحتية مادية مكلفة، ومراقبة أداء الشبكات وضبط إعداداتها من بعد، فضلاً عن تبنّي التقنيات الجديدة التي تشمل السحابة والذكاء الاصطناعي وحوسبة الحافة.

وتمنح الحلول الجديدة العملاء وصولاً آمناً جداً إلى تطبيقاتهم من أقرب الروابط المتاحة، للحفاظ على الأداء الأمثل والإنتاج للمستخدمين، وتسمح للمؤسسات بتبسيط ترتيبات العمل من بُعد عبر جلب الموظفين العاملين من بُعد إلى الشبكة الافتراضية نفسها، ما يضمن إمكان تواصل الأشخاص والتطبيقات والأجهزة تواصلاً آمناً من أي مكان.

وسوف تساعد خدمات «شبكات المناطق واسعة المعرفة بالبرمجيات» وخدمات «الوصول الآمن للطرفيات»، المحسّنة من «في إم وير»، شركة اتصالات من &e على تحقيق رؤيتها الهادفة إلى دفع الابتكار الرقمي ودعم مبادرات مثل استراتيجية الحكومة الرقمية لدولة الإمارات 2025.

وقال حمد المرزوقي، نائب الرئيس لتصميم الحلول وعمليات قطاع الأعمال في «اتصالات من &e»: الشراكة مع «في إم وير» الرامية لتوظيف أحدث تقنيات «شبكات المناطق واسعة المعرفة بالبرمجيات» وخدمات «الوصول الآمن للطرفيات»، سوف تمنح المؤسسات في جميع أنحاء دولة الإمارات الحلول التي تحتاج إليها لتحقيق النمو وتسريع رحلة الرقمنة، بما ينسجم مع رؤية القيادة الرشيدة لدولة الإمارات الرامية لتعزيز مكانة الدولة بوصفها مركزاً عالمياً لتقنية المعلومات والاتصالات، وبلوغ الريادة في الفضاء الرقمي. وأضاف: «نحن ملتزمون تقديم أفضل الحلول المبتكرة، وتسخير التقنيات المتقدمة، والحفاظ على خدماتنا المقدمة في مجال البنية التحتية المتطورة للاتصالات، وسوف نواصل تأدية دورنا بصفتنا شريكاً موثوقاً به ومستشاراً للأعمال، عبر المضيّ إلى أبعد مدىً ممكن في تمكين المؤسسات من قدرات الاتصال، والإسهام في تسريع عجلات الاقتصاد الرقمي في الدولة.

من ناحيته، قال أحمد عودة، نائب الرئيس المدير العام لشركة في إم وير لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وشمالي إفريقيا: هذه الشراكة توضّح قوة حلول «شبكات المناطق واسعة المعرفة بالبرمجيات» وخدمات «الوصول الآمن للطرفيات» ودورها في رفع مستويات الكفاءة والأمن ودفع الابتكار، لمساعدة المؤسسات من جميع الأشكال والأحجام في دولة الإمارات على أن تغدو أذكى وأكثر مرونة، وإننا نأمل مواصلة دعم «اتصالات من &e» في سعيها الدؤوب نحو الارتقاء بمعايير خدمات الأعمال.

وصممت حلول «شبكات المناطق واسعة المعرفة بالبرمجيات» وخدمات «الوصول الآمن للطرفيات» من «في إم وير» بطريقة تتمحور في استخدام السحابة باحتسابها مورداً أساسياً لتطبيقات العملاء وتوفير اتصال موثوق به وآمن بين الشبكات المؤسسية والتطبيقات الحديثة، ما يرتقي بتجربة المستخدمين.

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